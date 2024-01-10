10 января 2024

В Перми назвали причины, по которым автомобили чаще всего попадают в ДТП в мороз

В Перми автомобили чаще всего попадают в ДТП из-за сильных снегопадов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Аварии происходят из-за столкновений Фото:

Зимой чаще всего причинами аварий становятся столкновения с другими машинами. Это происходит из-за сложных погодных условий, рассказали аналитики «Группы Ренессанс страхование».

«Сложные погодные условия, например, сильный снегопад или гололед, приводят к учащению ДТП, и, следовательно, страховых случаев. Самыми частыми проблемами водителей этой зимы стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%)», — говорится в исследовании.

Уточняется, что также зимой увеличивается количество повреждений авто. В холода чаще, чем летом, вылетают камни из-под колес проезжающих машин или падают сосульки сверху. Также аналитики отмечают, что возрастает количество обращений за технической помощью из-за разряженных аккумуляторов.

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Зимой чаще всего причинами аварий становятся столкновения с другими машинами. Это происходит из-за сложных погодных условий, рассказали аналитики «Группы Ренессанс страхование». «Сложные погодные условия, например, сильный снегопад или гололед, приводят к учащению ДТП, и, следовательно, страховых случаев. Самыми частыми проблемами водителей этой зимы стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%)», — говорится в исследовании. Уточняется, что также зимой увеличивается количество повреждений авто. В холода чаще, чем летом, вылетают камни из-под колес проезжающих машин или падают сосульки сверху. Также аналитики отмечают, что возрастает количество обращений за технической помощью из-за разряженных аккумуляторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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