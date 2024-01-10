В Перми назвали причины, по которым автомобили чаще всего попадают в ДТП в мороз

Зимой чаще всего причинами аварий становятся столкновения с другими машинами. Это происходит из-за сложных погодных условий, рассказали аналитики «Группы Ренессанс страхование».
«Сложные погодные условия, например, сильный снегопад или гололед, приводят к учащению ДТП, и, следовательно, страховых случаев. Самыми частыми проблемами водителей этой зимы стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%)», — говорится в исследовании.
Уточняется, что также зимой увеличивается количество повреждений авто. В холода чаще, чем летом, вылетают камни из-под колес проезжающих машин или падают сосульки сверху. Также аналитики отмечают, что возрастает количество обращений за технической помощью из-за разряженных аккумуляторов.
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