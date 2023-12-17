Пермский завод, прекращавший работу из-за санкций, возьмет кредит на 200 млн

Пермский завод АО «Камтэкс-Химпром», который в июне 2022 года приостанавливал работу из-за последствий санкций, планирует взять кредит в банке «Уралсиб». Речь о сумме в 200 млн рублей. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания директоров предприятия. Документ опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Акционерное общество „Камтэкс-Химпром“, повестка заседания совета директоров. Договор об открытии кредитной линии с лимитом. Сумма займа — 200 млн рублей. Займодавец — ПАО „Банк Уралсиб“. Срок действия договора — с момента подписания по 1 декабря 2028 года», — сообщается в документе.
Пермское АО «Камтэкс-Химпром» выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат. Также завод производит фумаровую и бензойную кислоты. Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Европы и Азии. Летом 2022 года завод вынужденно приостанавливал производство из-за проблем с логистикой, связанных с последствиями западных санкций. В том же году предприятие сократило прибыль, которая снизилась на полмиллиарда рублей.
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