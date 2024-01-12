В ХМАО многие школьники первой смены останутся дома из-за морозов

13 января 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Многие школьники не пойдут в школу утром 13 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во многих городах ХМАО 13 января отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -39.6, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах: Белоярский, Лянтор, Нягань, Советский, Урай, Югорск. В Когалыме, Нефтеюганске, Покачи, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске занятия отменены с 1-го по 8-й класс. В Сургуте не пойдут в школу ученики с 1-го по 4-й класс.

Во многих городах ХМАО 13 января отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -39.6, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах: Белоярский, Лянтор, Нягань, Советский, Урай, Югорск. В Когалыме, Нефтеюганске, Покачи, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске занятия отменены с 1-го по 8-й класс. В Сургуте не пойдут в школу ученики с 1-го по 4-й класс.