12 января 2024

В ХМАО многие школьники первой смены останутся дома из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, дети, школьники, ученики
Многие школьники не пойдут в школу утром 13 января Фото:

Во многих городах ХМАО 13 января отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -39.6, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении.

С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах: Белоярский, Лянтор, Нягань, Советский, Урай, Югорск. В Когалыме, Нефтеюганске, Покачи, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске занятия отменены с 1-го по 8-й класс. В Сургуте не пойдут в школу ученики с 1-го по 4-й класс.

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Во многих городах ХМАО 13 января отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -39.6, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах: Белоярский, Лянтор, Нягань, Советский, Урай, Югорск. В Когалыме, Нефтеюганске, Покачи, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске занятия отменены с 1-го по 8-й класс. В Сургуте не пойдут в школу ученики с 1-го по 4-й класс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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