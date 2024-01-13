Жене свердловского экс-участкового, поругавшегося с МВД, угрожали ножом в суде

14 января 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Угрозы ножом в суде зафиксировались на видео, отметила девушка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Супруге свердловского экс-участкового Юрия Золотко, поругавшегося с начальством из-за сообщения о трех трупах в могиле, в суде угрожали ножом. Якобы это сделал один из потерпевших, которых Золотко, по версии следствия, избил в разное время. Об угрозах Кристина Золотко рассказала URA.RU. Шалинский райсуд отправил Золотко под домашний арест. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. Кристина имеет в разбирательстве статус официального защитника. «У нас есть видео, на котором один из них (потерпевших, всего и двое — прим. ред.) угрожает мне ножом прямо в суде», — заявила девушка. Один из потерпевших в суде устроил словесную перепалку с Золотко. Он заявил, что бывшего силовика нужно отправить под стражу, поскольку он может оказывать давление на другие стороны. На оглашение приговора потерпевшие не остались В конце 2023 года участковый раскрыл информацию СМИ о могиле, в которой находится три трупа. Мужчина обвинил начальство местной полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК данную информацию опровергли. Днем 12 января Золотко задержали. К нему домой пришли люди с автоматами, которые представились следователями. Они провели обыск, в ходе которого забрали технику. На ней якобы могут храниться вещдоки. Из системы МВД Золотко увольняли осенью 2022 года за «поступок, порочащий честь силового ведомства». Спустя год у него получилось восстановиться, но вышестоящие суды признали отставку законной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруге свердловского экс-участкового Юрия Золотко, поругавшегося с начальством из-за сообщения о трех трупах в могиле, в суде угрожали ножом. Якобы это сделал один из потерпевших, которых Золотко, по версии следствия, избил в разное время. Об угрозах Кристина Золотко рассказала URA.RU. Шалинский райсуд отправил Золотко под домашний арест. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. Кристина имеет в разбирательстве статус официального защитника. «У нас есть видео, на котором один из них (потерпевших, всего и двое — прим. ред.) угрожает мне ножом прямо в суде», — заявила девушка. Один из потерпевших в суде устроил словесную перепалку с Золотко. Он заявил, что бывшего силовика нужно отправить под стражу, поскольку он может оказывать давление на другие стороны. На оглашение приговора потерпевшие не остались В конце 2023 года участковый раскрыл информацию СМИ о могиле, в которой находится три трупа. Мужчина обвинил начальство местной полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК данную информацию опровергли. Днем 12 января Золотко задержали. К нему домой пришли люди с автоматами, которые представились следователями. Они провели обыск, в ходе которого забрали технику. На ней якобы могут храниться вещдоки. Из системы МВД Золотко увольняли осенью 2022 года за «поступок, порочащий честь силового ведомства». Спустя год у него получилось восстановиться, но вышестоящие суды признали отставку законной.