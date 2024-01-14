На ремонт поликлиники в Среднеуральске направили еще 25 млн рублей

На завершение масштабного капремонта поликлиники в Среднеуральске (Свердловская область) власти дополнительно направили 25 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Капитальный ремонт здания поликлиники в Среднеуральске на улице Парижской Коммуны, 1. Начальная цена контракта 25 млн 293 тысячи рублей», — указано в документации тендера.
Согласно документации, ремонт больницы планируется завершить в конце февраля 2024 года. Средства направлены из бюджета Свердловской области. Предусмотрено обновление внутренних помещений медучреждения, а также фасада.
На капремонт больницы в Среднеуральске площадью 3,4 тысячи квадратных метров в 2023 году было выделено 72 млн рублей. Строители преображают поликлинику благодаря нацпроекту «Здравоохранение», говорится в посте в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «Вконтакте».
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