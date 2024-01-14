14 января 2024
13 января 2024

На ремонт поликлиники в Среднеуральске направили еще 25 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Карлов в Рефтинской горбольнице ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Екатеринбург, рефтинская городская больница
В Среднеуральске завершается ремонт поликлиники Фото:

На завершение масштабного капремонта поликлиники в Среднеуральске (Свердловская область) власти дополнительно направили 25 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт здания поликлиники в Среднеуральске на улице Парижской Коммуны, 1. Начальная цена контракта 25 млн 293 тысячи рублей», — указано в документации тендера.

Согласно документации, ремонт больницы планируется завершить в конце февраля 2024 года. Средства направлены из бюджета Свердловской области. Предусмотрено обновление внутренних помещений медучреждения, а также фасада.

На капремонт больницы в Среднеуральске площадью 3,4 тысячи квадратных метров в 2023 году было выделено 72 млн рублей. Строители преображают поликлинику благодаря нацпроекту «Здравоохранение», говорится в посте в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «Вконтакте».

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На завершение масштабного капремонта поликлиники в Среднеуральске (Свердловская область) власти дополнительно направили 25 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт здания поликлиники в Среднеуральске на улице Парижской Коммуны, 1. Начальная цена контракта 25 млн 293 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации, ремонт больницы планируется завершить в конце февраля 2024 года. Средства направлены из бюджета Свердловской области. Предусмотрено обновление внутренних помещений медучреждения, а также фасада. На капремонт больницы в Среднеуральске площадью 3,4 тысячи квадратных метров в 2023 году было выделено 72 млн рублей. Строители преображают поликлинику благодаря нацпроекту «Здравоохранение», говорится в посте в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «Вконтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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