В ХМАО назвали самые популярные подарки, которые дети просили у Деда Мороза на Новый год

Дети из ХМАО чаще всего просили у Деда Мороза смартфоны

15 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Дети из ХМАО просили у Деда Мороза смартфоны, игрушки и домашних питомцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU По горячей линии Деда Мороза дети из ХМАО просили в подарок домашних питомцев, смартфоны и игрушки. Всего на линию поступило около 2 тысяч звонок от маленьких югорчан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе контакт-центра «Ростелеком».



«Юные жители Югры позвонили новогоднему волшебнику 1 866 раз. По телефону они разгадывали загадки и рассказывали, что хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков лидируют смартфоны, куклы и машинки на пульте управления. Также дети часто просили домашних питомцев», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила новогодние желания троих детей из региона. Она вручила им шведскую стенку, баул вратаря и надувной батут. А сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поздравил девочку с Новым годом и подарил ей смартфон, о котором она мечтала.

По горячей линии Деда Мороза дети из ХМАО просили в подарок домашних питомцев, смартфоны и игрушки. Всего на линию поступило около 2 тысяч звонок от маленьких югорчан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе контакт-центра «Ростелеком». «Юные жители Югры позвонили новогоднему волшебнику 1 866 раз. По телефону они разгадывали загадки и рассказывали, что хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков лидируют смартфоны, куклы и машинки на пульте управления. Также дети часто просили домашних питомцев», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила новогодние желания троих детей из региона. Она вручила им шведскую стенку, баул вратаря и надувной батут. А сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поздравил девочку с Новым годом и подарил ей смартфон, о котором она мечтала.