14 января 2024
13 января 2024

В ХМАО назвали самые популярные подарки, которые дети просили у Деда Мороза на Новый год

Дети из ХМАО чаще всего просили у Деда Мороза смартфоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Тюмень
Дети из ХМАО просили у Деда Мороза смартфоны, игрушки и домашних питомцев Фото:

По горячей линии Деда Мороза дети из ХМАО просили в подарок домашних питомцев, смартфоны и игрушки. Всего на линию поступило около 2 тысяч звонок от маленьких югорчан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе контакт-центра «Ростелеком».

«Юные жители Югры позвонили новогоднему волшебнику 1 866 раз. По телефону они разгадывали загадки и рассказывали, что хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков лидируют смартфоны, куклы и машинки на пульте управления. Также дети часто просили домашних питомцев», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила новогодние желания троих детей из региона. Она вручила им шведскую стенку, баул вратаря и надувной батут. А сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поздравил девочку с Новым годом и подарил ей смартфон, о котором она мечтала.

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По горячей линии Деда Мороза дети из ХМАО просили в подарок домашних питомцев, смартфоны и игрушки. Всего на линию поступило около 2 тысяч звонок от маленьких югорчан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе контакт-центра «Ростелеком». «Юные жители Югры позвонили новогоднему волшебнику 1 866 раз. По телефону они разгадывали загадки и рассказывали, что хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков лидируют смартфоны, куклы и машинки на пульте управления. Также дети часто просили домашних питомцев», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила новогодние желания троих детей из региона. Она вручила им шведскую стенку, баул вратаря и надувной батут. А сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поздравил девочку с Новым годом и подарил ей смартфон, о котором она мечтала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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