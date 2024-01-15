Путин включил президента РАН Геннадия Красникова в состав Совбеза РФ

Красников назначен членом Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил членом Совета Безопасности РФ президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов.
«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в
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