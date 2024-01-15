Путин включил президента РАН Геннадия Красникова в состав Совбеза РФ

Президент РАН Красников стал членом Совета безопасности РФ

15 января 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Красников назначен членом Совбеза РФ Фото: Александр Щербак/ТАСС Президент РФ Владимир Путин назначил членом Совета Безопасности РФ президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов. «Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе . Указ вступает в силу с момента опубликования.

Президент РФ Владимир Путин назначил членом Совета Безопасности РФ президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов. «Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе. Указ вступает в силу с момента опубликования.