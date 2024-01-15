Путин включил президента РАН Геннадия Красникова в состав Совбеза РФ

Президент РАН Красников стал членом Совета безопасности РФ
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Красников назначен членом Совбеза РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил членом Совета Безопасности РФ президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе. Указ вступает в силу с момента опубликования.

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Президент РФ Владимир Путин назначил членом Совета Безопасности РФ президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов. «Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе. Указ вступает в силу с момента опубликования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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