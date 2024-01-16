ЛДПР предложила законодательно закрепить статус волонтера на СВО

16 января 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

С помощью инициативы ЛДПР для волонтеров в зоне СВО будут предоставлены льготы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Политическая партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому для волонтеров на спецоперации будет официально закреплен этот статус. Также им будут выдаваться льготы. Соответствующая информация размещена в пояснительной записке к законопроекту. «Уже сейчас волонтерам СВО предоставляются компенсации, связанные с возможной смертью или получением увечья в связи с реализацией своей деятельности на соответствующих территориях, однако в данном законе они также не отражены», — говорится в пояснительной записке на сайте Госдумы . Авторы закона отмечают, что в действующем законодательстве к волонтерской деятельности не относится доставка гуманитарной помощи в зону СВО. Поэтому было предложено включить в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» доставку гумпомощи в зону спецоперации, вооруженных конфликтов, ДНР, ЛНР и в зону контртеррористических операций. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за их вклад и помощь причастным к проведению спецоперации. По его словам, желание помогать нуждающимся передается из поколения в поколение.

Политическая партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому для волонтеров на спецоперации будет официально закреплен этот статус. Также им будут выдаваться льготы. Соответствующая информация размещена в пояснительной записке к законопроекту. «Уже сейчас волонтерам СВО предоставляются компенсации, связанные с возможной смертью или получением увечья в связи с реализацией своей деятельности на соответствующих территориях, однако в данном законе они также не отражены», — говорится в пояснительной записке на сайте Госдумы. Авторы закона отмечают, что в действующем законодательстве к волонтерской деятельности не относится доставка гуманитарной помощи в зону СВО. Поэтому было предложено включить в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» доставку гумпомощи в зону спецоперации, вооруженных конфликтов, ДНР, ЛНР и в зону контртеррористических операций. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за их вклад и помощь причастным к проведению спецоперации. По его словам, желание помогать нуждающимся передается из поколения в поколение.