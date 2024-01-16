16 января 2024

Богомаз: над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

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Пострадавших в результате атаки БПЛА нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Богомаз.

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Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз. Губернатор Брянской области отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Богомаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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