Богомаз: над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

16 января 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз. Губернатор Брянской области отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Богомаз.

Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз. Губернатор Брянской области отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Богомаз.