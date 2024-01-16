Богомаз: над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», —
Губернатор Брянской области отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Богомаз.
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