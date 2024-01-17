Путин сообщил об историческом рекорде по новому жилью в России

Президент России Владимир Путин отметил, что в 2023 году в стране было введено 110,1 миллионов квадратных метров нового жилья. Это абсолютный исторический рекорд, подчеркнул он.
«Несколько раз возвращались к этому вопросу: 110,1 миллионов квадратных метров — ввод жилья у нас. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с правительством. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он также добавил, что хорошие показатели демонстрирует сфера туризма, промышленности и сельского хозяйства. Всего за прошлый год ввод нового жилья увеличился на 27%.
Во время совещания Путин также раскритиковал рост цен россиян в 2023 году. Он отметил рост на 7,7%, но уточнил, что этого недостаточно на фоне повышения инфляции в стране.
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