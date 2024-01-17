ЕРЗ: Челябинск стал одним из лидеров по числу выставленных на продажу новостроек

В 2023 году девелоперы в регионе вывели на рынок 68 новостроек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года челябинские застройщики сдали в 2,7 раза больше многоквартирных домов. Челябинская область вошла в топ-3 по числу выставленных на продажу новостроек, сообщается на портале Единого Ресурса Застройщиков (ЕРЗ).

«Больше всего объектов, получивших за год положительные заключения экспертизы в 2023 году, находится в Новосибирской (94 объекта), Челябинской (68 объектов) и Тюменской (66 объектов) областях. В декабре 2023 года застройщики Челябинской области вывели на рынок в 2,7 раза больше МКД, чем в 2022 году», — сообщается на портале.

Аналитики отметили, в декабре 2023 года на рынок Челябинской области было выведено восемь многоквартирных домов от шести застройщиков. Это 1,18 тысяч квартир совокупной площадью 65,2 тысяч квадратных метров. По сравнению с декабрем 2022 года количество новых объектов в регионе увеличилось на 167%. По сравнению с ноябрем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 53%.

По количеству выведенных на рынок новостроек в Челябинской области лидируют Икар и Гринвилл. Они на рынок вывели по два жилых высотных здания. По площади новых объектов лидируют специализированный застройщик МФК ЕХЕ, построивший 20,10 тысяч квадратных метров, ИКАР, 13,04 тысяч квадратных метров и Новые горизонты, 10,55 тысяч квадратных метров.

Динамика количества новых объектов в Челябинской области Инфографика: Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ)

Динамика прироста количества новых объектов в Челябинской области (месяц к месяцу прошлого года) Инфографика: Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ)

Динамика количества новых объектов, количества и площади квартир в них в Челябинской области Инфографика: Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ)