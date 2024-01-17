Пермский завод, попавший под санкции, срочно ищет десятки сотрудников

Пермское оборонное ПАО «ПНППК» набирает в штат десятки новых сотрудников

17 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Средний уровень зарплат на предприятии составляет 50 тысяч рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предприятие оборонно-промышленного комплекса «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК») расширяет штат. Завод, который находится под западными санкциями, опубликовал на сайте Headhunter более 40 вакансий. «ПАО „ПНППК“ приглашает на работу. Гарантируем соцпакет, компенсацию стоимости питания, своевременную выплату зарплаты, возможность карьерного роста и обслуживание в корпоративной поликлинике предприятия. В компании действует система наставничества, благодаря которой опытный сотрудник поможет новичку войти в должность. Рассматриваем соискателей без опыта работы», — сообщается в описаниях вакансий. Заводу требуются оператор станков с программным управлением, слесарь-сборщик, токарь, шлифовальщик, инженер-программист и другие специалисты. Средний уровень зарплат на предприятии составляет 50 тысяч рублей. Больше всего готовы платить начальнику отдела по сбору и анализу данных, которому предлагают заработную плату от 83 тысяч рублей. Еще выше зарплата у водителя экспедитора. Ему обещают платить от 100 тысяч рублей. Пермское ПАО «ПНППК» выпускает бортовые комплексы летательных аппаратов, датчики и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году власти США внесли продукцию предприятия в свой санкционный список, также из-за специальной военной операции РФ завод находится под санкциями Украины. Пост гендиректора компании занимает Алексей Андреев, являющийся советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК») расширяет штат. Завод, который находится под западными санкциями, опубликовал на сайте Headhunter более 40 вакансий. «ПАО „ПНППК“ приглашает на работу. Гарантируем соцпакет, компенсацию стоимости питания, своевременную выплату зарплаты, возможность карьерного роста и обслуживание в корпоративной поликлинике предприятия. В компании действует система наставничества, благодаря которой опытный сотрудник поможет новичку войти в должность. Рассматриваем соискателей без опыта работы», — сообщается в описаниях вакансий. Заводу требуются оператор станков с программным управлением, слесарь-сборщик, токарь, шлифовальщик, инженер-программист и другие специалисты. Средний уровень зарплат на предприятии составляет 50 тысяч рублей. Больше всего готовы платить начальнику отдела по сбору и анализу данных, которому предлагают заработную плату от 83 тысяч рублей. Еще выше зарплата у водителя экспедитора. Ему обещают платить от 100 тысяч рублей. Пермское ПАО «ПНППК» выпускает бортовые комплексы летательных аппаратов, датчики и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году власти США внесли продукцию предприятия в свой санкционный список, также из-за специальной военной операции РФ завод находится под санкциями Украины. Пост гендиректора компании занимает Алексей Андреев, являющийся советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.