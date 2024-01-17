17 января 2024

Пермяков предупредили о росте цен на продукты питания

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье может подорожать мясная и молочная продукция, а также кофе и шоколад Фото:

В ближайшие месяцы в Пермском крае могут подорожать мясо, молочная продукция, а также шоколад и кофе. Об этом предупреждают эксперты.

Стоимость мясной, молочной продукции, шоколада и кофе может увеличиться на 10-15%. Это связано с ростом цен на топливо и комплектующие транспортных средств», — передает «РБК», ссылаясь на данные аналитиков рынка.

По данным издания, есть продукты, цены на которые могут снизиться в Пермском крае. Это чеснок, огурцы, гречка и бананы. Стоимость данных продуктов питания может упасть на 5-10%.

В октябре 2023 года в Прикамье сразу на 15% выросли цены на куриные яйца. Резко подорожала и другая продукция птицеводства. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.

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В ближайшие месяцы в Пермском крае могут подорожать мясо, молочная продукция, а также шоколад и кофе. Об этом предупреждают эксперты. Стоимость мясной, молочной продукции, шоколада и кофе может увеличиться на 10-15%. Это связано с ростом цен на топливо и комплектующие транспортных средств», — передает «РБК», ссылаясь на данные аналитиков рынка. По данным издания, есть продукты, цены на которые могут снизиться в Пермском крае. Это чеснок, огурцы, гречка и бананы. Стоимость данных продуктов питания может упасть на 5-10%. В октябре 2023 года в Прикамье сразу на 15% выросли цены на куриные яйца. Резко подорожала и другая продукция птицеводства. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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