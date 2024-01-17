Пермяков предупредили о росте цен на продукты питания

18 января 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

В Прикамье может подорожать мясная и молочная продукция, а также кофе и шоколад Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В ближайшие месяцы в Пермском крае могут подорожать мясо, молочная продукция, а также шоколад и кофе. Об этом предупреждают эксперты. Стоимость мясной, молочной продукции, шоколада и кофе может увеличиться на 10-15%. Это связано с ростом цен на топливо и комплектующие транспортных средств», — передает «РБК», ссылаясь на данные аналитиков рынка. По данным издания, есть продукты, цены на которые могут снизиться в Пермском крае. Это чеснок, огурцы, гречка и бананы. Стоимость данных продуктов питания может упасть на 5-10%. В октябре 2023 года в Прикамье сразу на 15% выросли цены на куриные яйца. Резко подорожала и другая продукция птицеводства. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.

В ближайшие месяцы в Пермском крае могут подорожать мясо, молочная продукция, а также шоколад и кофе. Об этом предупреждают эксперты. Стоимость мясной, молочной продукции, шоколада и кофе может увеличиться на 10-15%. Это связано с ростом цен на топливо и комплектующие транспортных средств», — передает «РБК», ссылаясь на данные аналитиков рынка. По данным издания, есть продукты, цены на которые могут снизиться в Пермском крае. Это чеснок, огурцы, гречка и бананы. Стоимость данных продуктов питания может упасть на 5-10%. В октябре 2023 года в Прикамье сразу на 15% выросли цены на куриные яйца. Резко подорожала и другая продукция птицеводства. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.