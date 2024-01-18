В Березниках простятся с Максимом Сарайкиным-Банару, погибшим на СВО

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Прощание с бойцом состоится 19 января Фото:

В ходе проведения СВО погиб житель Березников Максим Сарайкин-Банару. Прощание с ним состоится в Березниках 19 января.

«Прощание с бойцом состоится 19 января в Культурно-деловом. Начало гражданской панихиды в 11:00. Максим Сарайкин-Банару погиб в зоне проведения СВО во время исполнения служебного долга», — сообщили в официальном сообществе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

Городская мэрия выразила соболезнования родным погибшего пермяка. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проведения специальной военной операции погиб пермский гранатометчик Ильгиз Шарипов.

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В ходе проведения СВО погиб житель Березников Максим Сарайкин-Банару. Прощание с ним состоится в Березниках 19 января. «Прощание с бойцом состоится 19 января в Культурно-деловом. Начало гражданской панихиды в 11:00. Максим Сарайкин-Банару погиб в зоне проведения СВО во время исполнения служебного долга», — сообщили в официальном сообществе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Городская мэрия выразила соболезнования родным погибшего пермяка. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проведения специальной военной операции погиб пермский гранатометчик Ильгиз Шарипов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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