В Березниках простятся с Максимом Сарайкиным-Банару, погибшим на СВО

Прощание с бойцом состоится 19 января
В ходе проведения СВО погиб житель Березников Максим Сарайкин-Банару. Прощание с ним состоится в Березниках 19 января.
«Прощание с бойцом состоится 19 января в Культурно-деловом. Начало гражданской панихиды в 11:00. Максим Сарайкин-Банару погиб в зоне проведения СВО во время исполнения служебного долга», — сообщили в официальном сообществе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».
Городская мэрия выразила соболезнования родным погибшего пермяка. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проведения специальной военной операции погиб пермский гранатометчик Ильгиз Шарипов.
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