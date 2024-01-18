18 января 2024

Свердловские власти дадут дополнительные миллиарды Верхней Пышме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма, трамвайная линия, верхнепышминский трамвай, жк изумрудный бор
С 2017 года власти выделили Верхней Пышме уже 33 млрд рублей Фото:

Власти Свердловской области увеличили финансирование Верхней Пышмы — города-спутника Екатеринбурга — на 5,6 млрд рублей до конца 2024 года. Общие расходы на программу развития города с 2017 по 2024 годы составят 57,6 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«Дополнительные средства будут направлены на строительство новых микрорайонов, расселение аварийного фонда, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и улучшение жилищных условий в сельских территориях», — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дополнительные деньги пойдут на строительство клубов в поселке Сагра и селе Мостовском, клуба-библиотеки в поселке Кедровом, а также на развитие предпринимательства.

С 2017 на развитие Верхней Пышмы уже выделили 33 млрд рублей. В городе построили новое жилье, культурно-досуговый комплекс детского лагеря «Медная горка», Дворец технического творчества и другие объекты.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Свердловской области увеличили финансирование Верхней Пышмы — города-спутника Екатеринбурга — на 5,6 млрд рублей до конца 2024 года. Общие расходы на программу развития города с 2017 по 2024 годы составят 57,6 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Дополнительные средства будут направлены на строительство новых микрорайонов, расселение аварийного фонда, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и улучшение жилищных условий в сельских территориях», — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дополнительные деньги пойдут на строительство клубов в поселке Сагра и селе Мостовском, клуба-библиотеки в поселке Кедровом, а также на развитие предпринимательства. С 2017 на развитие Верхней Пышмы уже выделили 33 млрд рублей. В городе построили новое жилье, культурно-досуговый комплекс детского лагеря «Медная горка», Дворец технического творчества и другие объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...