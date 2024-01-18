Общество ЖКХ и Городская среда Свердловские власти дадут дополнительные миллиарды Верхней Пышме 19 января 2024 в 10:44 Размер текста - 17 + С 2017 года власти выделили Верхней Пышме уже 33 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Свердловской области увеличили финансирование Верхней Пышмы — города-спутника Екатеринбурга — на 5,6 млрд рублей до конца 2024 года. Общие расходы на программу развития города с 2017 по 2024 годы составят 57,6 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Дополнительные средства будут направлены на строительство новых микрорайонов, расселение аварийного фонда, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и улучшение жилищных условий в сельских территориях», — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дополнительные деньги пойдут на строительство клубов в поселке Сагра и селе Мостовском, клуба-библиотеки в поселке Кедровом, а также на развитие предпринимательства. С 2017 на развитие Верхней Пышмы уже выделили 33 млрд рублей. В городе построили новое жилье, культурно-досуговый комплекс детского лагеря «Медная горка», Дворец технического творчества и другие объекты. Власти Свердловской области увеличили финансирование Верхней Пышмы — города-спутника Екатеринбурга — на 5,6 млрд рублей до конца 2024 года. Общие расходы на программу развития города с 2017 по 2024 годы составят 57,6 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Дополнительные средства будут направлены на строительство новых микрорайонов, расселение аварийного фонда, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и улучшение жилищных условий в сельских территориях», — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дополнительные деньги пойдут на строительство клубов в поселке Сагра и селе Мостовском, клуба-библиотеки в поселке Кедровом, а также на развитие предпринимательства. С 2017 на развитие Верхней Пышмы уже выделили 33 млрд рублей. В городе построили новое жилье, культурно-досуговый комплекс детского лагеря «Медная горка», Дворец технического творчества и другие объекты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям