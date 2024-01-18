Текслер в Москве провел заседание рабочей группы Госсовета по внешней торговле

19 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер собрал рабочую группу для подготовки заседания президиума Госсовета РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам внешней торговли. Как сообщили в пресс-службе главы региона, власти подготовят предложения о сотрудничестве руководству стран БРИКС. «Губернатор Алексей Текслер провел заседание рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу внешней торговли. Участие в работе приняли помощник главы государства, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, гендиректор АО „Российский экспортный центр“ (РЭЦ) Вероника Никишина, представители субъектов РФ и органов власти», — рассказали в правительстве региона. Левитин отметил, что задачей рабочей группы было обсудить вопрос совместно с РЭЦ. Руководитель добавил, что тема актуализировалась в связи с изменениями в географии экспорта, международной кооперации и логистики. «Россия председательствует в БРИКСе, поэтому возможно вынести эти вопросы на страны-партнеры. Кроме того, правительство готовит целый ряд новых нацпроектов. И сегодня рассмотрим роль субъектов РФ во внешней торговле», — заявил Левитин. Текслер сказал, что экспорт вносит существенный вклад в экономику страны. Когда страна и регионы экспортируют товары, то есть уверенность, что продукция является лучшей по своим качествам. «Если экспортируем технологии — это мягкая сила и развитие нашей страны во многих аспектах. Когда мы говорим о суверенитете — финансовом, технологическом, мы не говорим об изоляции, поэтому тема экспорта во всех смыслах сегодня является и драйвером развития регионов», — подчеркнул губернатор. Успешность региона, по его мнению, характеризует развитие несырьевого и неэнергетического экспорта. Подобные усилия позволяют реализовать за пределами страны избыток продукции, увеличивая финансово-экономические показатели. Текслер уверен, что тема внешней торговли найдет отражение в новых нацпроектах и целях развития РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам внешней торговли. Как сообщили в пресс-службе главы региона, власти подготовят предложения о сотрудничестве руководству стран БРИКС. «Губернатор Алексей Текслер провел заседание рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу внешней торговли. Участие в работе приняли помощник главы государства, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, гендиректор АО „Российский экспортный центр“ (РЭЦ) Вероника Никишина, представители субъектов РФ и органов власти», — рассказали в правительстве региона. Левитин отметил, что задачей рабочей группы было обсудить вопрос совместно с РЭЦ. Руководитель добавил, что тема актуализировалась в связи с изменениями в географии экспорта, международной кооперации и логистики. «Россия председательствует в БРИКСе, поэтому возможно вынести эти вопросы на страны-партнеры. Кроме того, правительство готовит целый ряд новых нацпроектов. И сегодня рассмотрим роль субъектов РФ во внешней торговле», — заявил Левитин. Текслер сказал, что экспорт вносит существенный вклад в экономику страны. Когда страна и регионы экспортируют товары, то есть уверенность, что продукция является лучшей по своим качествам. «Если экспортируем технологии — это мягкая сила и развитие нашей страны во многих аспектах. Когда мы говорим о суверенитете — финансовом, технологическом, мы не говорим об изоляции, поэтому тема экспорта во всех смыслах сегодня является и драйвером развития регионов», — подчеркнул губернатор. Успешность региона, по его мнению, характеризует развитие несырьевого и неэнергетического экспорта. Подобные усилия позволяют реализовать за пределами страны избыток продукции, увеличивая финансово-экономические показатели. Текслер уверен, что тема внешней торговли найдет отражение в новых нацпроектах и целях развития РФ.