Текслер в Москве провел заседание рабочей группы Госсовета по внешней торговле

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам внешней торговли. Как сообщили в пресс-службе главы региона, власти подготовят предложения о сотрудничестве руководству стран БРИКС.
«Губернатор Алексей Текслер провел заседание рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу внешней торговли. Участие в работе приняли помощник главы государства, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, гендиректор АО „Российский экспортный центр“ (РЭЦ) Вероника Никишина, представители субъектов РФ и органов власти», — рассказали в правительстве региона.
Левитин отметил, что задачей рабочей группы было обсудить вопрос совместно с РЭЦ. Руководитель добавил, что тема актуализировалась в связи с изменениями в географии экспорта, международной кооперации и логистики.
«Россия председательствует в БРИКСе, поэтому возможно вынести эти вопросы на страны-партнеры. Кроме того, правительство готовит целый ряд новых нацпроектов. И сегодня рассмотрим роль субъектов РФ во внешней торговле», — заявил Левитин.
Текслер сказал, что экспорт вносит существенный вклад в экономику страны. Когда страна и регионы экспортируют товары, то есть уверенность, что продукция является лучшей по своим качествам.
«Если экспортируем технологии — это мягкая сила и развитие нашей страны во многих аспектах. Когда мы говорим о суверенитете — финансовом, технологическом, мы не говорим об изоляции, поэтому тема экспорта во всех смыслах сегодня является и драйвером развития регионов», — подчеркнул губернатор.
Успешность региона, по его мнению, характеризует развитие несырьевого и неэнергетического экспорта. Подобные усилия позволяют реализовать за пределами страны избыток продукции, увеличивая финансово-экономические показатели. Текслер уверен, что тема внешней торговли найдет отражение в новых нацпроектах и целях развития РФ.
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