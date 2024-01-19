В Челябинске резко выросло количество сдаваемых в аренду частных домов

В Челябинске количество сдаваемых в аренду частных домов выросло на 40%
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В Челябинске в аренду сдается более 170 частных домов и около 100 коттеджей Фото:

В Челябинске за 2023 год количество домов, которые можно снять в аренду, увеличилось на 40%, по региону рост составил 44%. На данный момент в мегаполисе сдается более 170 частных домов и около 100 коттеджей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«На „Авито Недвижимости“ предложение по краткосрочной аренде домов в Челябинске за год выросло на 40%. В Челябинской области рост домов, сдаваемых в аренду, составил 44%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили аналитики, на данный момент в Челябинске для аренды доступно более 170 частных домов и свыше ста коттеджей — это на 40 и 33% больше, чем годом ранее. Снять дом на сутки в среднем можно за шесть тысяч рублей, а коттедж — за десять тысяч рублей.

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В Челябинске за 2023 год количество домов, которые можно снять в аренду, увеличилось на 40%, по региону рост составил 44%. На данный момент в мегаполисе сдается более 170 частных домов и около 100 коттеджей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «На „Авито Недвижимости“ предложение по краткосрочной аренде домов в Челябинске за год выросло на 40%. В Челябинской области рост домов, сдаваемых в аренду, составил 44%», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, на данный момент в Челябинске для аренды доступно более 170 частных домов и свыше ста коттеджей — это на 40 и 33% больше, чем годом ранее. Снять дом на сутки в среднем можно за шесть тысяч рублей, а коттедж — за десять тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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