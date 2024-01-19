19 января 2024

Суд в Италии разрешил «зиговать» на мероприятиях

© Служба новостей «URA.RU»
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В Риме разрешили «зиговать» на определенных мероприятиях Фото:

Римское приветствие, которое использовалось также в фашистской Германии, можно использовать в Италии, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии. Такое решение принял Верховный кассационный суд Италии.

«Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда создает конкретную угрозу общественному порядку», — передает итальянская газета Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта из зала суда. После чего суд постановил не считать подобное приветствие в определенных случаях как угрозу.

Кроме того, в Риме уже появились случаи, когда в рамках памятных акций участники использовали фашистское приветствие. Против них были начаты расследования, но впоследствии решение суда закончило возникшие споры.

В Российской Федерации за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики предусмотрено административное наказание. В случае, если нарушение повторяется, то в ход идет уголовное наказание.

Ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады, он поприветствовал бойца дивизии СС с поднятым вверх сжатым кулаком. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил бойца аплодисментами.

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Римское приветствие, которое использовалось также в фашистской Германии, можно использовать в Италии, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии. Такое решение принял Верховный кассационный суд Италии. «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда создает конкретную угрозу общественному порядку», — передает итальянская газета Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта из зала суда. После чего суд постановил не считать подобное приветствие в определенных случаях как угрозу. Кроме того, в Риме уже появились случаи, когда в рамках памятных акций участники использовали фашистское приветствие. Против них были начаты расследования, но впоследствии решение суда закончило возникшие споры. В Российской Федерации за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики предусмотрено административное наказание. В случае, если нарушение повторяется, то в ход идет уголовное наказание. Ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады, он поприветствовал бойца дивизии СС с поднятым вверх сжатым кулаком. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил бойца аплодисментами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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