Суд в Италии разрешил «зиговать» на мероприятиях

20 января 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

В Риме разрешили «зиговать» на определенных мероприятиях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Римское приветствие, которое использовалось также в фашистской Германии, можно использовать в Италии, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии. Такое решение принял Верховный кассационный суд Италии. «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда создает конкретную угрозу общественному порядку», — передает итальянская газета Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта из зала суда. После чего суд постановил не считать подобное приветствие в определенных случаях как угрозу. Кроме того, в Риме уже появились случаи, когда в рамках памятных акций участники использовали фашистское приветствие. Против них были начаты расследования, но впоследствии решение суда закончило возникшие споры. В Российской Федерации за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики предусмотрено административное наказание. В случае, если нарушение повторяется, то в ход идет уголовное наказание. Ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады, он поприветствовал бойца дивизии СС с поднятым вверх сжатым кулаком. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил бойца аплодисментами.

Римское приветствие, которое использовалось также в фашистской Германии, можно использовать в Италии, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии. Такое решение принял Верховный кассационный суд Италии. «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда создает конкретную угрозу общественному порядку», — передает итальянская газета Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта из зала суда. После чего суд постановил не считать подобное приветствие в определенных случаях как угрозу. Кроме того, в Риме уже появились случаи, когда в рамках памятных акций участники использовали фашистское приветствие. Против них были начаты расследования, но впоследствии решение суда закончило возникшие споры. В Российской Федерации за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики предусмотрено административное наказание. В случае, если нарушение повторяется, то в ход идет уголовное наказание. Ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады, он поприветствовал бойца дивизии СС с поднятым вверх сжатым кулаком. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил бойца аплодисментами.