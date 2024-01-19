В екатеринбургском аэропорту Кольцово нашли коробки с патронами

В здании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сотрудники заметили две подозрительные коробки, после чего вызвали сотрудников полиции для изучения содержимого. В коробках находилось 7500 патронов, которые везли спортсмены-биатлонисты олимпийского резерва. Информация об этом появилась в сети.
«В одной [коробке] лежали 500 патронов для винтовок, в другой — еще 7 тысяч штук. Ответственного быстро нашли — тренера школы олимпийского резерва Дмитрия. Когда команда прилетела из Салехарда, он отвлекся на организационные моменты и оставил патроны на ребят», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Уточняется, что вспомнили о коробках спортсмены только в автобусе. Тренер предоставил все необходимые документы на боеприпасы. Сейчас в инциденте разбирается полиция.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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