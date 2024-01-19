19 января 2024

В екатеринбургском аэропорту Кольцово нашли коробки с патронами

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пуля, нато, патрон,  stock
Всего в коробках лежало 7500 патронов Фото:

В здании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сотрудники заметили две подозрительные коробки, после чего вызвали сотрудников полиции для изучения содержимого. В коробках находилось 7500 патронов, которые везли спортсмены-биатлонисты олимпийского резерва. Информация об этом появилась в сети.

«В одной [коробке] лежали 500 патронов для винтовок, в другой — еще 7 тысяч штук. Ответственного быстро нашли — тренера школы олимпийского резерва Дмитрия. Когда команда прилетела из Салехарда, он отвлекся на организационные моменты и оставил патроны на ребят», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что вспомнили о коробках спортсмены только в автобусе. Тренер предоставил все необходимые документы на боеприпасы. Сейчас в инциденте разбирается полиция.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В здании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сотрудники заметили две подозрительные коробки, после чего вызвали сотрудников полиции для изучения содержимого. В коробках находилось 7500 патронов, которые везли спортсмены-биатлонисты олимпийского резерва. Информация об этом появилась в сети. «В одной [коробке] лежали 500 патронов для винтовок, в другой — еще 7 тысяч штук. Ответственного быстро нашли — тренера школы олимпийского резерва Дмитрия. Когда команда прилетела из Салехарда, он отвлекся на организационные моменты и оставил патроны на ребят», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Уточняется, что вспомнили о коробках спортсмены только в автобусе. Тренер предоставил все необходимые документы на боеприпасы. Сейчас в инциденте разбирается полиция. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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