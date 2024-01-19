В Ханты-Мансийске в полтора раза выросло число самозанятых

20 января 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Товары югорских предпринимателей представлены в крупных торговых сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) за год в полтора раза увеличилось количество самозанятых людей. Об этом сообщил начальник управления экономического развития и инвестиций Максим Сигарев. «В 2023 году выросло число самозанятых граждан. По сравнению с 2022 годом их стало в полтора раза больше. На выставке-ярмарке „Товары земли Югорской“ треть участников из Ханты-Мансийска — самозанятые», — передает слова Сигарева администрация города в telegram-канале. Товаропроизводители города ежегодно принимают участие в общероссийских, международных выставках и ярмарках, где представляют свою продукцию. На них они занимают призовые места за эксклюзивность и качество выпускаемой продукции, а также выходят на международные рынки. По слова администрации города, ярким примером развития являются югорские сладости от эко-фабрики «Этника» представлены в крупных торговых сетях «Лента» и «Магнит» не только в Югре, но и на Ямале, а также на маркетплейсах. Вице-губернатор Югры Роман Генкель ранее сообщал, что в регионе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек. По его словам, произошло увеличение количества предпринимателей в целом, выросло количество представителей малого и среднего предпринимательства на 10%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске (ХМАО) за год в полтора раза увеличилось количество самозанятых людей. Об этом сообщил начальник управления экономического развития и инвестиций Максим Сигарев. «В 2023 году выросло число самозанятых граждан. По сравнению с 2022 годом их стало в полтора раза больше. На выставке-ярмарке „Товары земли Югорской“ треть участников из Ханты-Мансийска — самозанятые», — передает слова Сигарева администрация города в telegram-канале. Товаропроизводители города ежегодно принимают участие в общероссийских, международных выставках и ярмарках, где представляют свою продукцию. На них они занимают призовые места за эксклюзивность и качество выпускаемой продукции, а также выходят на международные рынки. По слова администрации города, ярким примером развития являются югорские сладости от эко-фабрики «Этника» представлены в крупных торговых сетях «Лента» и «Магнит» не только в Югре, но и на Ямале, а также на маркетплейсах. Вице-губернатор Югры Роман Генкель ранее сообщал, что в регионе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек. По его словам, произошло увеличение количества предпринимателей в целом, выросло количество представителей малого и среднего предпринимательства на 10%.