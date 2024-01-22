Происшествия Криминал ФСБ предотвратила теракт на Алтае 22 января 2024 в 11:24 Размер текста - 17 + Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Барнауле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали гражданина, который пытался совершить теракт в городе. Он намеревался поджечь один из объектов Минобороны РФ с помощью коктейля Молотова. «[Барнаулец] по указанию „куратора“ запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси — „коктейли Молотова“, с помощью которых должен был поджечь один из объектов МО РФ. При попытке совершения теракта мужчина был задержан оперативниками», — передает telegram-канал «Оперативные сводки». В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления он признал. Его заключили под стражу. Ранее ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР. При обысках было изъято около двух килограммов каннабиса. Против наркодилеров возбудили уголовное дело. В Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали гражданина, который пытался совершить теракт в городе. Он намеревался поджечь один из объектов Минобороны РФ с помощью коктейля Молотова. «[Барнаулец] по указанию „куратора“ запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси — „коктейли Молотова“, с помощью которых должен был поджечь один из объектов МО РФ. При попытке совершения теракта мужчина был задержан оперативниками», — передает telegram-канал «Оперативные сводки». В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления он признал. Его заключили под стражу. Ранее ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР. При обысках было изъято около двух килограммов каннабиса. Против наркодилеров возбудили уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям