ФСБ предотвратила теракт на Алтае

В Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали гражданина, который пытался совершить теракт в городе. Он намеревался поджечь один из объектов Минобороны РФ с помощью коктейля Молотова.
«[Барнаулец] по указанию „куратора“ запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси — „коктейли Молотова“, с помощью которых должен был поджечь один из объектов МО РФ. При попытке совершения теракта мужчина был задержан оперативниками», — передает telegram-канал «Оперативные сводки».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления он признал. Его заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР. При обысках было изъято около двух килограммов каннабиса. Против наркодилеров возбудили уголовное дело.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.