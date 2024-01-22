ФСБ предотвратила теракт на Алтае

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Барнауле Фото:

В Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали гражданина, который пытался совершить теракт в городе. Он намеревался поджечь один из объектов Минобороны РФ с помощью коктейля Молотова.

«[Барнаулец] по указанию „куратора“ запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси — „коктейли Молотова“, с помощью которых должен был поджечь один из объектов МО РФ. При попытке совершения теракта мужчина был задержан оперативниками», — передает telegram-канал «Оперативные сводки».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления он признал. Его заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР. При обысках было изъято около двух килограммов каннабиса. Против наркодилеров возбудили уголовное дело.

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В Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали гражданина, который пытался совершить теракт в городе. Он намеревался поджечь один из объектов Минобороны РФ с помощью коктейля Молотова. «[Барнаулец] по указанию „куратора“ запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси — „коктейли Молотова“, с помощью которых должен был поджечь один из объектов МО РФ. При попытке совершения теракта мужчина был задержан оперативниками», — передает telegram-канал «Оперативные сводки». В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления он признал. Его заключили под стражу. Ранее ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР. При обысках было изъято около двух килограммов каннабиса. Против наркодилеров возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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