Челябинск стал одним из лидеров по числу построенных школ и детсадов

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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, подъемный кран, строительство, стройка, детский сад
В 2023 году в Челябинске построено более 70 социально-значимых объектов Фото:

Челябинск в 2023 году занял второе место среди городов РФ по числу построенных школ, детских садов и других социально-значимых зданий. За год в мегаполисе возведено более 70 подобных объектов недвижимости, сообщили в правительстве РФ.

«Первую строчку в рейтинге городов, где за десять лет построили больше всего школ и детсадов, заняла Казань. Здесь стало больше на 115 учреждений, было открыто 90 детсадов и 25 школ. На втором месте Челябинск. В городе возведено 71 социально-значимое учреждение», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, третье место по России по числу построенных соцобъектов занимает Новосибирск. В городе построили 70 объектов, 49 детсадов и 21 школу.

В Челябинске в 2023 году детсады появились по улице Бейвеля в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки, в микрорайоне Парковый-2, по улице Габдуллы Тукая в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки, в Курчатовском районе, в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района. В 2023—2024 годах, благодаря нацпроектам, в Челябинске построят еще три школы на 3 тысячи 720 мест и четыре детских сада.

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Челябинск в 2023 году занял второе место среди городов РФ по числу построенных школ, детских садов и других социально-значимых зданий. За год в мегаполисе возведено более 70 подобных объектов недвижимости, сообщили в правительстве РФ. «Первую строчку в рейтинге городов, где за десять лет построили больше всего школ и детсадов, заняла Казань. Здесь стало больше на 115 учреждений, было открыто 90 детсадов и 25 школ. На втором месте Челябинск. В городе возведено 71 социально-значимое учреждение», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, третье место по России по числу построенных соцобъектов занимает Новосибирск. В городе построили 70 объектов, 49 детсадов и 21 школу. В Челябинске в 2023 году детсады появились по улице Бейвеля в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки, в микрорайоне Парковый-2, по улице Габдуллы Тукая в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки, в Курчатовском районе, в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района. В 2023—2024 годах, благодаря нацпроектам, в Челябинске построят еще три школы на 3 тысячи 720 мест и четыре детских сада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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