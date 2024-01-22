Hurriyet: на пляжах Антальи нашли девять трупов

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В Антальи более, чем за неделю найдено 9 тел, сообщает Hurriyet Фото:

На пляжах провинции Анталья (Турция) нашли еще два трупа, которые вынесло к берегу. До этого за неделю сообщалось о семи телах. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«На пляжах Антальи нашли шесть тел. Сегодня два тела были найдены на пляже отеля в городе Серик», — передают авторы издания. Еще одно тело было выброшено в районе города Кейджегиз. В настоящий момент известно о девяти трупах в различных городах на территории провинции Анталья.

Тела были обнаружены на пляжах Антальи в течение недели. По одной из версий, они могут быть жертвами крушения лодки в декабре 2023 года. На борту находились 90 мигрантов. Отмечается, что у части найденных тел отсутствуют конечности.

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На пляжах провинции Анталья (Турция) нашли еще два трупа, которые вынесло к берегу. До этого за неделю сообщалось о семи телах. Об этом сообщает газета Hurriyet. «На пляжах Антальи нашли шесть тел. Сегодня два тела были найдены на пляже отеля в городе Серик», — передают авторы издания. Еще одно тело было выброшено в районе города Кейджегиз. В настоящий момент известно о девяти трупах в различных городах на территории провинции Анталья. Тела были обнаружены на пляжах Антальи в течение недели. По одной из версий, они могут быть жертвами крушения лодки в декабре 2023 года. На борту находились 90 мигрантов. Отмечается, что у части найденных тел отсутствуют конечности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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