Hurriyet: на пляжах Антальи нашли девять трупов

22 января 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

В Антальи более, чем за неделю найдено 9 тел, сообщает Hurriyet Фото: Виталий Страхов © URA.RU На пляжах провинции Анталья (Турция) нашли еще два трупа, которые вынесло к берегу. До этого за неделю сообщалось о семи телах. Об этом сообщает газета Hurriyet. «На пляжах Антальи нашли шесть тел. Сегодня два тела были найдены на пляже отеля в городе Серик», — передают авторы издания. Еще одно тело было выброшено в районе города Кейджегиз. В настоящий момент известно о девяти трупах в различных городах на территории провинции Анталья. Тела были обнаружены на пляжах Антальи в течение недели. По одной из версий, они могут быть жертвами крушения лодки в декабре 2023 года. На борту находились 90 мигрантов. Отмечается, что у части найденных тел отсутствуют конечности.

На пляжах провинции Анталья (Турция) нашли еще два трупа, которые вынесло к берегу. До этого за неделю сообщалось о семи телах. Об этом сообщает газета Hurriyet. «На пляжах Антальи нашли шесть тел. Сегодня два тела были найдены на пляже отеля в городе Серик», — передают авторы издания. Еще одно тело было выброшено в районе города Кейджегиз. В настоящий момент известно о девяти трупах в различных городах на территории провинции Анталья. Тела были обнаружены на пляжах Антальи в течение недели. По одной из версий, они могут быть жертвами крушения лодки в декабре 2023 года. На борту находились 90 мигрантов. Отмечается, что у части найденных тел отсутствуют конечности.