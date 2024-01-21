Власти Антальи предположили, откуда на пляже за неделю появилось шесть трупов

В Анталье пять из шести тел могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черное море. Геленджик, море, пляж, курорт, отпуск, черное море, геленджик, отпуск на море
С  начала 2023 года не было информации об инцидентах с группами нелегальных мигрантов Фото:

Как минимум пять из шести тел, которые были обнаружены на пляжах турецкого города Анталья на этой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре. Об этом заявило руководство провинции.

«Есть вероятность того, что после инцидента с лодкой безжизненные тела прибило к нашим берегам в результате сильного ветра и волн», — сообщается в пресс-релизе. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что на пяти телах установили вещи сирийского производства.

Власти подчеркнули, что 11 декабря ливанское посольство в Анкаре заявило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, которая следовала в сторону Кипра. Также они отметили, что с начала 2023 года не получали никакой информации об инцидентах с группами нелегальных мигрантов в городе или о том, что кто-то из них пропал без вести. Прокуратура начала расследование.

Ранее в Анталье в течение последней недели на побережье было обнаружено шесть тел. Их состояние указывает на насильственную смерть.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Как минимум пять из шести тел, которые были обнаружены на пляжах турецкого города Анталья на этой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре. Об этом заявило руководство провинции. «Есть вероятность того, что после инцидента с лодкой безжизненные тела прибило к нашим берегам в результате сильного ветра и волн», — сообщается в пресс-релизе. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что на пяти телах установили вещи сирийского производства. Власти подчеркнули, что 11 декабря ливанское посольство в Анкаре заявило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, которая следовала в сторону Кипра. Также они отметили, что с начала 2023 года не получали никакой информации об инцидентах с группами нелегальных мигрантов в городе или о том, что кто-то из них пропал без вести. Прокуратура начала расследование. Ранее в Анталье в течение последней недели на побережье было обнаружено шесть тел. Их состояние указывает на насильственную смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...