Власти Антальи предположили, откуда на пляже за неделю появилось шесть трупов

Как минимум пять из шести тел, которые были обнаружены на пляжах турецкого города Анталья на этой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре. Об этом заявило руководство провинции.
«Есть вероятность того, что после инцидента с лодкой безжизненные тела прибило к нашим берегам в результате сильного ветра и волн», — сообщается в пресс-релизе. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что на пяти телах установили вещи сирийского производства.
Власти подчеркнули, что 11 декабря ливанское посольство в Анкаре заявило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, которая следовала в сторону Кипра. Также они отметили, что с начала 2023 года не получали никакой информации об инцидентах с группами нелегальных мигрантов в городе или о том, что кто-то из них пропал без вести. Прокуратура начала расследование.
Ранее в Анталье в течение последней недели на побережье было обнаружено шесть тел. Их состояние указывает на насильственную смерть.
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