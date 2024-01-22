В Соликамске гендиректор присвоил более 30 млн рублей компании

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По статье УК о растрате бывшего топ-менеджера отправили в колонию Фото:

В Соликамске Пермского края генеральный директор компании «Термоформ» за пять лет сумел присвоить почти 34 млн рублей, принадлежащих фирме. О схеме рассказали в прокуратуре Пермского края.

«В период 2013—2018 гг. он подписывал финансовые документы на поставку через аффилированную организацию контрагентам специализированной продукции — термоусаживающих трубок. Однако, денежные средства за отгруженный товар на счета предприятия не вносил, а расходовал на цели и нужды, не связанные с

Соликамский городской суд признал руководителя компании виновным в присвоении и растрате. Приговор — три года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Также с виновного взыскано 33,8 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба. По данным сервиса СБИС, в 2013—2018 годах гендиректором ООО «Термоформ» был Алексей Катаев.

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В Соликамске Пермского края генеральный директор компании «Термоформ» за пять лет сумел присвоить почти 34 млн рублей, принадлежащих фирме. О схеме рассказали в прокуратуре Пермского края. «В период 2013—2018 гг. он подписывал финансовые документы на поставку через аффилированную организацию контрагентам специализированной продукции — термоусаживающих трубок. Однако, денежные средства за отгруженный товар на счета предприятия не вносил, а расходовал на цели и нужды, не связанные с Соликамский городской суд признал руководителя компании виновным в присвоении и растрате. Приговор — три года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Также с виновного взыскано 33,8 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба. По данным сервиса СБИС, в 2013—2018 годах гендиректором ООО «Термоформ» был Алексей Катаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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