В Соликамске гендиректор присвоил более 30 млн рублей компании

22 января 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

По статье УК о растрате бывшего топ-менеджера отправили в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Соликамске Пермского края генеральный директор компании «Термоформ» за пять лет сумел присвоить почти 34 млн рублей, принадлежащих фирме. О схеме рассказали в прокуратуре Пермского края. «В период 2013—2018 гг. он подписывал финансовые документы на поставку через аффилированную организацию контрагентам специализированной продукции — термоусаживающих трубок. Однако, денежные средства за отгруженный товар на счета предприятия не вносил, а расходовал на цели и нужды, не связанные с Соликамский городской суд признал руководителя компании виновным в присвоении и растрате. Приговор — три года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Также с виновного взыскано 33,8 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба. По данным сервиса СБИС, в 2013—2018 годах гендиректором ООО «Термоформ» был Алексей Катаев.

В Соликамске Пермского края генеральный директор компании «Термоформ» за пять лет сумел присвоить почти 34 млн рублей, принадлежащих фирме. О схеме рассказали в прокуратуре Пермского края. «В период 2013—2018 гг. он подписывал финансовые документы на поставку через аффилированную организацию контрагентам специализированной продукции — термоусаживающих трубок. Однако, денежные средства за отгруженный товар на счета предприятия не вносил, а расходовал на цели и нужды, не связанные с Соликамский городской суд признал руководителя компании виновным в присвоении и растрате. Приговор — три года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Также с виновного взыскано 33,8 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба. По данным сервиса СБИС, в 2013—2018 годах гендиректором ООО «Термоформ» был Алексей Катаев.