В Перми автомобиль сбил восьмилетнего ребенка

ДТП произошло на улице Мира
На улице Мира в Перми сбили восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«На остановке „Ипподром“ по улице Мира идет строительство трамвайных путей, поэтому пешеходный переход перенесли на 10-15 метров от светофора. Сейчас ребенка сбили», — написано в посте.
В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию 59.RU сообщили, что водитель автомобиля Lada наехал на пешехода 2015 года рождения. По предварительной информации, он переходил в неустановленном месте. Ребенку оказали медпомощь.
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