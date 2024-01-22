22 января 2024

В Перми автомобиль сбил восьмилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на улице Мира Фото:

На улице Мира в Перми сбили восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«На остановке „Ипподром“ по улице Мира идет строительство трамвайных путей, поэтому пешеходный переход перенесли на 10-15 метров от светофора. Сейчас ребенка сбили», — написано в посте.

В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию 59.RU сообщили, что водитель автомобиля Lada наехал на пешехода 2015 года рождения. По предварительной информации, он переходил в неустановленном месте. Ребенку оказали медпомощь.

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На улице Мира в Перми сбили восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На остановке „Ипподром“ по улице Мира идет строительство трамвайных путей, поэтому пешеходный переход перенесли на 10-15 метров от светофора. Сейчас ребенка сбили», — написано в посте. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию 59.RU сообщили, что водитель автомобиля Lada наехал на пешехода 2015 года рождения. По предварительной информации, он переходил в неустановленном месте. Ребенку оказали медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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