В Перми автомобиль сбил восьмилетнего ребенка

23 января 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на улице Мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Мира в Перми сбили восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На остановке „Ипподром“ по улице Мира идет строительство трамвайных путей, поэтому пешеходный переход перенесли на 10-15 метров от светофора. Сейчас ребенка сбили», — написано в посте. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию 59.RU сообщили, что водитель автомобиля Lada наехал на пешехода 2015 года рождения. По предварительной информации, он переходил в неустановленном месте. Ребенку оказали медпомощь.

На улице Мира в Перми сбили восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На остановке „Ипподром“ по улице Мира идет строительство трамвайных путей, поэтому пешеходный переход перенесли на 10-15 метров от светофора. Сейчас ребенка сбили», — написано в посте. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию 59.RU сообщили, что водитель автомобиля Lada наехал на пешехода 2015 года рождения. По предварительной информации, он переходил в неустановленном месте. Ребенку оказали медпомощь.