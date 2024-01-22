В Челябинской области подешевели апельсины и пылесосы

23 января 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Апельсины в декабре подешевели на 11% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в декабре 2023 года снизились цены на апельсины, пылесосы и поездки за рубеж. Об этом 23 января заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «В категории продовольственных товаров выявлено 39 позиций, показывающих снижение цены. Среди непродовольственных товаров обнаружено 80 таких позиций. Среди услуг — 13 наименований», — сообщили в пресс-службе ведомства. Среди продовольственных товаров лидерами по снижению цены являются апельсины — 164,54 руб./ кг (-11,4%), чай черный байховый — 1 261,9 руб./ кг (-3,0%), сахар-песок — 68,1 руб./ кг (-2,7%), кофе в организациях быстрого обслуживания — 82,34 руб./ 200 г (-2,6%) и куры охлажденные и мороженые — 216,57 руб./ кг (-2,6%). Среди непродовольственных товаров цены снизились на монитор для настольного компьютера — 13 879,08 руб./ шт. (-6,5%), миксер, блендер — 2 027,12 руб./ шт. (-6,2%), моноблок — 48 692,94 руб./ шт. (-5,7%), электропылесос напольный — 8 791,75 руб./ шт. (-5,3%) и флеш-накопитель USB — 618,73 руб. / шт. (-5,2%). В категории услуг эксперты выявили 13 наименований, показавших снижение цены. Подешевели поездки на отдых в Турцию — 43 852,9 руб./ поездка (-22,2%), ОАЭ — 67 348,64 руб./ поездка (-14,7%), Египет — 69 911,14 руб./поездка (-11,2%) и в отдельные страны Юго-Восточной Азии — 113 479,07 руб./ поездка (-9,9%). Также снизилась стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути — 294,48 руб. (-10,3%). В КСП связали снижение цен на апельсины и чай с высоким сезоном, под который контрактуются большие поставки. Цены на бытовую технику снизились в результате наладки поставок по параллельным каналам импорта и предпраздничных распродаж крупных сетей. В ведомстве отметили, что в декабре общая годовая инфляция в Челябинской области была ниже уровня инфляции по стране (+7,42%) и составила +7,31%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в декабре 2023 года снизились цены на апельсины, пылесосы и поездки за рубеж. Об этом 23 января заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «В категории продовольственных товаров выявлено 39 позиций, показывающих снижение цены. Среди непродовольственных товаров обнаружено 80 таких позиций. Среди услуг — 13 наименований», — сообщили в пресс-службе ведомства. Среди продовольственных товаров лидерами по снижению цены являются апельсины — 164,54 руб./ кг (-11,4%), чай черный байховый — 1 261,9 руб./ кг (-3,0%), сахар-песок — 68,1 руб./ кг (-2,7%), кофе в организациях быстрого обслуживания — 82,34 руб./ 200 г (-2,6%) и куры охлажденные и мороженые — 216,57 руб./ кг (-2,6%). Среди непродовольственных товаров цены снизились на монитор для настольного компьютера — 13 879,08 руб./ шт. (-6,5%), миксер, блендер — 2 027,12 руб./ шт. (-6,2%), моноблок — 48 692,94 руб./ шт. (-5,7%), электропылесос напольный — 8 791,75 руб./ шт. (-5,3%) и флеш-накопитель USB — 618,73 руб. / шт. (-5,2%). В категории услуг эксперты выявили 13 наименований, показавших снижение цены. Подешевели поездки на отдых в Турцию — 43 852,9 руб./ поездка (-22,2%), ОАЭ — 67 348,64 руб./ поездка (-14,7%), Египет — 69 911,14 руб./поездка (-11,2%) и в отдельные страны Юго-Восточной Азии — 113 479,07 руб./ поездка (-9,9%). Также снизилась стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути — 294,48 руб. (-10,3%). В КСП связали снижение цен на апельсины и чай с высоким сезоном, под который контрактуются большие поставки. Цены на бытовую технику снизились в результате наладки поставок по параллельным каналам импорта и предпраздничных распродаж крупных сетей. В ведомстве отметили, что в декабре общая годовая инфляция в Челябинской области была ниже уровня инфляции по стране (+7,42%) и составила +7,31%.