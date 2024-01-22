Пермь поборется за статус молодежной столицы России в 2025 году

Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России. Об этом стало известно на пленарном заседании Пермской городской думы.
«Заявку на участие в конкурсе подадим в июне. Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России в 2025 году», — сообщила Екатерина Мальцева И.О. заместителя главы администрации Перми.
Молодежная столица России — это статус, присуждаемый российскому городу на один год. Город, ставший победителем конкурса, получает возможность проведения на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, федерального грантового конкурса, развития молодежной политики. В этом молодежными столицами России стали сразу два города — Москва и Владивосток.
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