22 января 2024

Пермь поборется за статус молодежной столицы России в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, дворец молодежи
Пермь хочет стать молодежной столицей России Фото:

Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России. Об этом стало известно на пленарном заседании Пермской городской думы.

«Заявку на участие в конкурсе подадим в июне. Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России в 2025 году», — сообщила Екатерина Мальцева И.О. заместителя главы администрации Перми.

Молодежная столица России — это статус, присуждаемый российскому городу на один год. Город, ставший победителем конкурса, получает возможность проведения на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, федерального грантового конкурса, развития молодежной политики. В этом молодежными столицами России стали сразу два города — Москва и Владивосток.

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Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России. Об этом стало известно на пленарном заседании Пермской городской думы. «Заявку на участие в конкурсе подадим в июне. Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России в 2025 году», — сообщила Екатерина Мальцева И.О. заместителя главы администрации Перми. Молодежная столица России — это статус, присуждаемый российскому городу на один год. Город, ставший победителем конкурса, получает возможность проведения на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, федерального грантового конкурса, развития молодежной политики. В этом молодежными столицами России стали сразу два города — Москва и Владивосток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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