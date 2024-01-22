Развлечения Интересное Пермь поборется за статус молодежной столицы России в 2025 году 23 января 2024 в 12:55 Размер текста - 17 + Пермь хочет стать молодежной столицей России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России. Об этом стало известно на пленарном заседании Пермской городской думы. «Заявку на участие в конкурсе подадим в июне. Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России в 2025 году», — сообщила Екатерина Мальцева И.О. заместителя главы администрации Перми. Молодежная столица России — это статус, присуждаемый российскому городу на один год. Город, ставший победителем конкурса, получает возможность проведения на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, федерального грантового конкурса, развития молодежной политики. В этом молодежными столицами России стали сразу два города — Москва и Владивосток. Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России. Об этом стало известно на пленарном заседании Пермской городской думы. «Заявку на участие в конкурсе подадим в июне. Пермь будет претендовать на статус молодежной столицы России в 2025 году», — сообщила Екатерина Мальцева И.О. заместителя главы администрации Перми. Молодежная столица России — это статус, присуждаемый российскому городу на один год. Город, ставший победителем конкурса, получает возможность проведения на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, федерального грантового конкурса, развития молодежной политики. В этом молодежными столицами России стали сразу два города — Москва и Владивосток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям