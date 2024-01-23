В Пермском округе проведут инвентаризацию мест на кладбищах

23 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Подготовкой проведения инвентаризации мест захоронения займется рабочая группа во главе с Игорем Варушкиным Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском муниципальном округе власти решили проверить наличие мест захоронения на кладбищах. Проведением инвентаризации займется специально созданная рабочая группа, которую возглавил первый замглавы администрации округа Игорь Варушкин. Распоряжение, подписанное главой муниципалитета Владимиром Цветовым, размещено на сайте местной администрации. «Создать рабочую группу по подготовке проведения инвентаризации мест захоронения на кладбищах, расположенных на территории Пермского муниципального округа Пермского края», — говорится в распоряжении. В пресс-службе администрации Пермского округа URA.RU пообещали прокомментировать инициативу чиновников в ближайшее время. О том, что в территории существует проблема с нехваткой мест на кладбищах, URA.RU рассказывало ранее. Для ее решения власти округа предложили объединить усилия с краевой столицей и организовать общее кладбище. Также в администрации Пермского округа рассматривали возможность размещения кладбища вблизи деревни Горбуново, однако данная инициатива вызвала негативную реакцию со стороны жителей деревни. Впоследствии чиновники решили отказаться от этой идеи.

В Пермском муниципальном округе власти решили проверить наличие мест захоронения на кладбищах. Проведением инвентаризации займется специально созданная рабочая группа, которую возглавил первый замглавы администрации округа Игорь Варушкин. Распоряжение, подписанное главой муниципалитета Владимиром Цветовым, размещено на сайте местной администрации. «Создать рабочую группу по подготовке проведения инвентаризации мест захоронения на кладбищах, расположенных на территории Пермского муниципального округа Пермского края», — говорится в распоряжении. В пресс-службе администрации Пермского округа URA.RU пообещали прокомментировать инициативу чиновников в ближайшее время. О том, что в территории существует проблема с нехваткой мест на кладбищах, URA.RU рассказывало ранее. Для ее решения власти округа предложили объединить усилия с краевой столицей и организовать общее кладбище. Также в администрации Пермского округа рассматривали возможность размещения кладбища вблизи деревни Горбуново, однако данная инициатива вызвала негативную реакцию со стороны жителей деревни. Впоследствии чиновники решили отказаться от этой идеи.