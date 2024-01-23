23 января 2024

Пермские пенсионеры самые богатые в ПФО

Средняя пенсия в Пермском крае больше, чем в остальных регионах ПФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские пенсионеры в среднем получают самую большую пенсию в ПФО (архивное фото) Фото:

По данным единой межведомственной информационно-статистической системы средняя пенсия у городских и сельских жителей Пермская края выше, чем в остальных регионах Приволжского федерального округа. Данные за 2023 год.

«Средняя пенсия в Пермском крае за 2023 год составила 19.530 руб. В городской местности 20 143 руб. В сельских территориях 17671 руб.», — следует из данных ЕМИСС.

Следом за Пермским краем по этому показателю идут Кировская область 19312 руб. и Удмуртская Республика 19282 руб. Самая маленькая средняя пенсия в Республике Мари Эл 17 566 руб. и Саратовской области 17 72 руб.

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По данным единой межведомственной информационно-статистической системы средняя пенсия у городских и сельских жителей Пермская края выше, чем в остальных регионах Приволжского федерального округа. Данные за 2023 год. «Средняя пенсия в Пермском крае за 2023 год составила 19.530 руб. В городской местности 20 143 руб. В сельских территориях 17671 руб.», — следует из данных ЕМИСС. Следом за Пермским краем по этому показателю идут Кировская область 19312 руб. и Удмуртская Республика 19282 руб. Самая маленькая средняя пенсия в Республике Мари Эл 17 566 руб. и Саратовской области 17 72 руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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