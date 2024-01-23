Пермские пенсионеры самые богатые в ПФО

Пермские пенсионеры в среднем получают самую большую пенсию в ПФО (архивное фото)
По данным единой межведомственной информационно-статистической системы средняя пенсия у городских и сельских жителей Пермская края выше, чем в остальных регионах Приволжского федерального округа. Данные за 2023 год.
«Средняя пенсия в Пермском крае за 2023 год составила 19.530 руб. В городской местности 20 143 руб. В сельских территориях 17671 руб.», — следует из данных ЕМИСС.
Следом за Пермским краем по этому показателю идут Кировская область 19312 руб. и Удмуртская Республика 19282 руб. Самая маленькая средняя пенсия в Республике Мари Эл 17 566 руб. и Саратовской области 17 72 руб.
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