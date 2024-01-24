Сколько не хватает полицейских в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле некомплект полицейских составил 14,6%

Полиция Нижнего Тагила будет набирать сотрудников, чтобы укомплектовать штат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некомплект полицейских в Нижнем Тагиле составляет 14,6%. Такими сведениями с URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых после совещания начальника главка Александра Мешкова с главой тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыроым.

«Руководству полиции Нижнего Тагила предстоит предпринять комплекс дополнительных мер по доукомплектованию гарнизона личным составом. На данным момент некомплект составляет 14,6%», — рассказал Горелых.

После совещания Мешков проверил, как идет ремонт в здании на Проселочной. Туда в ближайшее время передислоцируется 12-й отдел полиции Нижнего Тагила.

«В настоящее время это подразделение ютится, в прямом смысле этого слова, в четырех квартирах на первом этаже жилого дома на Дружинина. Много лет проблему с переездом в новое помещение отдела полиции решить не удавалось. Генерал Мешков сумел добиться, чтобы на эти цели было выделено финансирование из федерального бюджета», — добавил Валерий Горелых. По его словам, теперь можно надеяться на то, что примерно через год сотрудники тагильской полиции смогут отметить новоселье и начнут принимать жителей в новых комфортных условиях.

О визите Мешкова в тагильскую полицию URA.RU писало ранее. На совещании были подведены итоги работы ведомства за 2023 год.