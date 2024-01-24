Губернатор Текслер потребовал от мэра Котовой ускорить уборку снега в Челябинске

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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, текслер алексей, котова наталья
В мэрии Челябинска обещали очистить дороги города от снега до конца января Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 января потребовал от мэра областного центра Натальи Котовой ускорить уборку города от последствий снегопадов. Текслер сделал это на областном совещании с главами городов и районов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Отдельное поручение губернатор дал администрации Челябинска. Ускорить вывоз снега и наведение порядка в городе», — сообщили в пресс-службе правительства.

23 января заместитель Котовой по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов пообещал очистить от снега городские дороги до конца января. Ксензов уточнил, что из-за срывов работ подрядчики получили внушительные штрафы, общий объем которых измеряется миллионами рублей.

«Задача перед подрядчиками — до конца января привести в порядок основные магистрали города. Чтобы ключевые дороги, в том числе и в отдаленных районах Челябинска, были в проезжем состоянии», — заявил Ксензов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 января потребовал от мэра областного центра Натальи Котовой ускорить уборку города от последствий снегопадов. Текслер сделал это на областном совещании с главами городов и районов, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Отдельное поручение губернатор дал администрации Челябинска. Ускорить вывоз снега и наведение порядка в городе», — сообщили в пресс-службе правительства. 23 января заместитель Котовой по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов пообещал очистить от снега городские дороги до конца января. Ксензов уточнил, что из-за срывов работ подрядчики получили внушительные штрафы, общий объем которых измеряется миллионами рублей. «Задача перед подрядчиками — до конца января привести в порядок основные магистрали города. Чтобы ключевые дороги, в том числе и в отдаленных районах Челябинска, были в проезжем состоянии», — заявил Ксензов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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