В Свердловской области ГИБДД закрыла трассу из-за грузовика, повредившего мост

25 января 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Неизестный повредил путепровод на 158 км трассы М-5 Фото: Николай Бастриков © URA.RU На 158 километре трассы М-5 грузовик повредил балку путепровода, из-за этого движение по участку пришлось закрывать. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области telegram-канале. «Дефект путепровода был обнаружен 22 января. Неизвестным транспортным средством были повреждены балки пролетного строения. Движение на поврежденной части конструкции было закрыто в целях безопасности», — рассказали в ведомстве. Также инспекторы ввели временное ограничение на движение грузовиков массой больше 3,5 тонн, высотой больше 3,5 метров и шириной более 3,7 метров через путепровод. Отменят ограничения только после того, как восстановят балку.

На 158 километре трассы М-5 грузовик повредил балку путепровода, из-за этого движение по участку пришлось закрывать. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области telegram-канале. «Дефект путепровода был обнаружен 22 января. Неизвестным транспортным средством были повреждены балки пролетного строения. Движение на поврежденной части конструкции было закрыто в целях безопасности», — рассказали в ведомстве. Также инспекторы ввели временное ограничение на движение грузовиков массой больше 3,5 тонн, высотой больше 3,5 метров и шириной более 3,7 метров через путепровод. Отменят ограничения только после того, как восстановят балку.