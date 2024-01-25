В Свердловской области ГИБДД закрыла трассу из-за грузовика, повредившего мост

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Строительство моста через Туру в районе Лесобазы. Восточный обход. Тюмень, мост, транспорт, скорость, путепровод, объезд
Неизестный повредил путепровод на 158 км трассы М-5 Фото:

На 158 километре трассы М-5 грузовик повредил балку путепровода, из-за этого движение по участку пришлось закрывать. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области telegram-канале.

«Дефект путепровода был обнаружен 22 января. Неизвестным транспортным средством были повреждены балки пролетного строения. Движение на поврежденной части конструкции было закрыто в целях безопасности», — рассказали в ведомстве.

Также инспекторы ввели временное ограничение на движение грузовиков массой больше 3,5 тонн, высотой больше 3,5 метров и шириной более 3,7 метров через путепровод. Отменят ограничения только после того, как восстановят балку.

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На 158 километре трассы М-5 грузовик повредил балку путепровода, из-за этого движение по участку пришлось закрывать. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области telegram-канале. «Дефект путепровода был обнаружен 22 января. Неизвестным транспортным средством были повреждены балки пролетного строения. Движение на поврежденной части конструкции было закрыто в целях безопасности», — рассказали в ведомстве. Также инспекторы ввели временное ограничение на движение грузовиков массой больше 3,5 тонн, высотой больше 3,5 метров и шириной более 3,7 метров через путепровод. Отменят ограничения только после того, как восстановят балку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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