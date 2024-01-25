Власти ХМАО ждут визита врио главнокомандующего ЦВО генерал-лейтенанта Дмитрия Глушенкова в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Глушенков должен прибыть в окружную столицу 26 февраля. Планируется, что он вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Югры Натальей Комаровой откроет новый пункт набора военнослужащих, а также пообщается с членами семей бойцов, которые находятся в зоне СВО», — сообщил инсайдер.
Информацию на условиях анонимности подтвердили несколько источников в округе. В департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.
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