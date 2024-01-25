25 января 2024

Власти ХМАО ждут визита командования Центрального военного округа. Инсайд

Врио главнокомандующего ЦВО Глушенкова ждут в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Фотовыставка в офисе компании СИМА-ЛЕНД. Екатеринбург, глушенков дмитрий
Врио главкома ЦВО Дмитрия Глушенкова (справа) ждут в Ханты-Мансийске Фото:

Власти ХМАО ждут визита врио главнокомандующего ЦВО генерал-лейтенанта Дмитрия Глушенкова в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Глушенков должен прибыть в окружную столицу 26 февраля. Планируется, что он вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Югры Натальей Комаровой откроет новый пункт набора военнослужащих, а также пообщается с членами семей бойцов, которые находятся в зоне СВО», — сообщил инсайдер.

Информацию на условиях анонимности подтвердили несколько источников в округе. В департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.

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Власти ХМАО ждут визита врио главнокомандующего ЦВО генерал-лейтенанта Дмитрия Глушенкова в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Глушенков должен прибыть в окружную столицу 26 февраля. Планируется, что он вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Югры Натальей Комаровой откроет новый пункт набора военнослужащих, а также пообщается с членами семей бойцов, которые находятся в зоне СВО», — сообщил инсайдер. Информацию на условиях анонимности подтвердили несколько источников в округе. В департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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