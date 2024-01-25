Челябинка после роли в «Слове пацана» отметила день рождения клипом Егора Крида

26 января 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Челябинка переехала в Москву и стала звездой съемок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпускница челябинского УралГУФК Виктория Горбунова уехала в Москву, где отметила свой день рождения на съемках клипа Егора Крида и приняла участие в съемках сериала «Слово пацана». Но любимой ролью у нее осталась разбойница в «Бременских музыкантах». «Я была на двух съемочных днях сериала „Слово пацана“ и попала в кадр съемок клипа Егора Крида в день своего рождения. Но любимым проектом сейчас является десять классных съемочных дней „Бременских музыкантов“», — цитируют слова челябинки 74.ру. Горбунова уточнила, что для роли разбойницы ее попросили не мыть голову и ходить в колодках. Челябинка рассказала, что когда закончились съемки «Бременских музыкантов», она рыдала два дня у подруги, потому что сказка закончилась. Сейчас она планирует поступать на курсы актерского мастерства и продолжать карьеру актрисы в Москве. Ранее актриса Ксения Абдрафигина из Челябинска рассказала, что для сериала «Слово пацана» ей пришлось сделать начес и купить газировку под цвет тройного одеколона. Ксения окончила лицей № 35 и Челябинский институт культуры.

Выпускница челябинского УралГУФК Виктория Горбунова уехала в Москву, где отметила свой день рождения на съемках клипа Егора Крида и приняла участие в съемках сериала «Слово пацана». Но любимой ролью у нее осталась разбойница в «Бременских музыкантах». «Я была на двух съемочных днях сериала „Слово пацана“ и попала в кадр съемок клипа Егора Крида в день своего рождения. Но любимым проектом сейчас является десять классных съемочных дней „Бременских музыкантов“», — цитируют слова челябинки 74.ру. Горбунова уточнила, что для роли разбойницы ее попросили не мыть голову и ходить в колодках. Челябинка рассказала, что когда закончились съемки «Бременских музыкантов», она рыдала два дня у подруги, потому что сказка закончилась. Сейчас она планирует поступать на курсы актерского мастерства и продолжать карьеру актрисы в Москве. Ранее актриса Ксения Абдрафигина из Челябинска рассказала, что для сериала «Слово пацана» ей пришлось сделать начес и купить газировку под цвет тройного одеколона. Ксения окончила лицей № 35 и Челябинский институт культуры.