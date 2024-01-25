25 января 2024

Челябинка после роли в «Слове пацана» отметила день рождения клипом Егора Крида

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка переехала в Москву и стала звездой съемок Фото:

Выпускница челябинского УралГУФК Виктория Горбунова уехала в Москву, где отметила свой день рождения на съемках клипа Егора Крида и приняла участие в съемках сериала «Слово пацана». Но любимой ролью у нее осталась разбойница в «Бременских музыкантах».

«Я была на двух съемочных днях сериала „Слово пацана“ и попала в кадр съемок клипа Егора Крида в день своего рождения. Но любимым проектом сейчас является десять классных съемочных дней „Бременских музыкантов“», — цитируют слова челябинки 74.ру.

Горбунова уточнила, что для роли разбойницы ее попросили не мыть голову и ходить в колодках. Челябинка рассказала, что когда закончились съемки «Бременских музыкантов», она рыдала два дня у подруги, потому что сказка закончилась. Сейчас она планирует поступать на курсы актерского мастерства и продолжать карьеру актрисы в Москве.

Ранее актриса Ксения Абдрафигина из Челябинска рассказала, что для сериала «Слово пацана» ей пришлось сделать начес и купить газировку под цвет тройного одеколона. Ксения окончила лицей № 35 и Челябинский институт культуры.

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Выпускница челябинского УралГУФК Виктория Горбунова уехала в Москву, где отметила свой день рождения на съемках клипа Егора Крида и приняла участие в съемках сериала «Слово пацана». Но любимой ролью у нее осталась разбойница в «Бременских музыкантах». «Я была на двух съемочных днях сериала „Слово пацана“ и попала в кадр съемок клипа Егора Крида в день своего рождения. Но любимым проектом сейчас является десять классных съемочных дней „Бременских музыкантов“», — цитируют слова челябинки 74.ру. Горбунова уточнила, что для роли разбойницы ее попросили не мыть голову и ходить в колодках. Челябинка рассказала, что когда закончились съемки «Бременских музыкантов», она рыдала два дня у подруги, потому что сказка закончилась. Сейчас она планирует поступать на курсы актерского мастерства и продолжать карьеру актрисы в Москве. Ранее актриса Ксения Абдрафигина из Челябинска рассказала, что для сериала «Слово пацана» ей пришлось сделать начес и купить газировку под цвет тройного одеколона. Ксения окончила лицей № 35 и Челябинский институт культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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