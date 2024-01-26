Пять причин, по которым Моргенштерну* запретили въезд в Дубай

Mash: Моргенштерну* запретили въезжать в ОАЭ из-за многочисленных нарушений

27 января 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Иноагенту Алишеру Моргенштерну закрыть въезд в ОАЭ из-за нарушения местных законов Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Иноагенту Алишеру Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ не из-за интервью журналистке Ксении Собчак, как утверждал сам певец. Моргенштерн серьезным образом нарушил законы ОАЭ. Telegram-канал Mash со ссылкой на источник приводит пять причин, по которым артисту запретили въезд в Дубай. «По приезде музыкант вел себя тихо. Но потом почувствовал свободу — выкладывал в запрещенных соцсетях „алкашку“, сигареты и прочую гадость. Не зная, что за концертами и соцсетями следят из-за статуса иноагента в РФ. Россия и ОАЭ — друзья», — передает канал со ссылкой на источник, который близок к правительству ОАЭ. Вторая причина — мощнейшая пьянка прямо на выступлении в 2023 году. На это пожаловались организаторы. Также иноагенту запретили въезд в ОАЭ из-за нарушения ковидных ограничений. Моргенштерн зазывал на свои концерты большое количество человек. Новость по теме Почему Моргенштерну* запретили въезд в Дубай: причина Также Моргенштерн не отказывался от курения на концерте. Это запрещено местными законами. Пятая причина — бесконечный мат на выступлениях. Власти ОАЭ сделали артисту несколько предупреждений. Однако потом артист пошел на интервью Собчак, где в деталях рассказал, как он обходит ограничения. После этого ему запретили проводить концерты и въезжать в ОАЭ. *Минюст признал Моргенштерна иноагентом

Иноагенту Алишеру Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ не из-за интервью журналистке Ксении Собчак, как утверждал сам певец. Моргенштерн серьезным образом нарушил законы ОАЭ. Telegram-канал Mash со ссылкой на источник приводит пять причин, по которым артисту запретили въезд в Дубай. «По приезде музыкант вел себя тихо. Но потом почувствовал свободу — выкладывал в запрещенных соцсетях „алкашку“, сигареты и прочую гадость. Не зная, что за концертами и соцсетями следят из-за статуса иноагента в РФ. Россия и ОАЭ — друзья», — передает канал со ссылкой на источник, который близок к правительству ОАЭ. Вторая причина — мощнейшая пьянка прямо на выступлении в 2023 году. На это пожаловались организаторы. Также иноагенту запретили въезд в ОАЭ из-за нарушения ковидных ограничений. Моргенштерн зазывал на свои концерты большое количество человек. Также Моргенштерн не отказывался от курения на концерте. Это запрещено местными законами. Пятая причина — бесконечный мат на выступлениях. Власти ОАЭ сделали артисту несколько предупреждений. Однако потом артист пошел на интервью Собчак, где в деталях рассказал, как он обходит ограничения. После этого ему запретили проводить концерты и въезжать в ОАЭ. *Минюст признал Моргенштерна иноагентом