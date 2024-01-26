Пять причин, по которым Моргенштерну* запретили въезд в Дубай

Иноагенту Алишеру Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ не из-за интервью журналистке Ксении Собчак, как утверждал сам певец. Моргенштерн серьезным образом нарушил законы ОАЭ. Telegram-канал Mash со ссылкой на источник приводит пять причин, по которым артисту запретили въезд в Дубай.
«По приезде музыкант вел себя тихо. Но потом почувствовал свободу — выкладывал в запрещенных соцсетях „алкашку“, сигареты и прочую гадость. Не зная, что за концертами и соцсетями следят из-за статуса иноагента в РФ. Россия и ОАЭ — друзья», — передает канал со ссылкой на источник, который близок к правительству ОАЭ.
Вторая причина — мощнейшая пьянка прямо на выступлении в 2023 году. На это пожаловались организаторы. Также иноагенту запретили въезд в ОАЭ из-за нарушения ковидных ограничений. Моргенштерн зазывал на свои концерты большое количество человек.
Также Моргенштерн не отказывался от курения на концерте. Это запрещено местными законами. Пятая причина — бесконечный мат на выступлениях.
Власти ОАЭ сделали артисту несколько предупреждений. Однако потом артист пошел на интервью Собчак, где в деталях рассказал, как он обходит ограничения. После этого ему запретили проводить концерты и въезжать в ОАЭ.
*Минюст признал Моргенштерна иноагентом
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