28 января 2024

Вслед за главой полиции ХМАО пост может покинуть его ключевой зам. Инсайд

В ХМАО прочат отставку заместителю начальника окружного УМВД Лепе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., полковник мвд
Отставку прочат замглавы УМВД ХМАО полковнику Сергею Лепе Фото:

Вслед за главой полиции ХМАО Дамиром Сатретдиновым пост может покинуть и его ключевой зам Сергей Лепа. Инсайдеры URA.RU в силовых структурах сообщают, что он собирается написать заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением и закончить на этом свою карьеру в правоохранительных органах.

«После того, как стало известно о повышении Сатретдинова, в главке рассчитывали, что Лепа как обычно останется исполнять его обязанности. Но он, похоже, не горит желанием и может просто уйти на гражданку. Однако многое будет зависеть от решения руководства МВД в Москве, куда Лепа отправился в командировку», — поделились инсайдеры.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о возможном уходе Сатретдинова с поста начальника полиции ХМАО. Ему прочат пост главы УМВД Татарстана и погоны генерал-лейтенанта.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вслед за главой полиции ХМАО Дамиром Сатретдиновым пост может покинуть и его ключевой зам Сергей Лепа. Инсайдеры URA.RU в силовых структурах сообщают, что он собирается написать заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением и закончить на этом свою карьеру в правоохранительных органах. «После того, как стало известно о повышении Сатретдинова, в главке рассчитывали, что Лепа как обычно останется исполнять его обязанности. Но он, похоже, не горит желанием и может просто уйти на гражданку. Однако многое будет зависеть от решения руководства МВД в Москве, куда Лепа отправился в командировку», — поделились инсайдеры. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о возможном уходе Сатретдинова с поста начальника полиции ХМАО. Ему прочат пост главы УМВД Татарстана и погоны генерал-лейтенанта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...