Вслед за главой полиции ХМАО Дамиром Сатретдиновым пост может покинуть и его ключевой зам Сергей Лепа. Инсайдеры URA.RU в силовых структурах сообщают, что он собирается написать заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением и закончить на этом свою карьеру в правоохранительных органах.
«После того, как стало известно о повышении Сатретдинова, в главке рассчитывали, что Лепа как обычно останется исполнять его обязанности. Но он, похоже, не горит желанием и может просто уйти на гражданку. Однако многое будет зависеть от решения руководства МВД в Москве, куда Лепа отправился в командировку», — поделились инсайдеры.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о возможном уходе Сатретдинова с поста начальника полиции ХМАО. Ему прочат пост главы УМВД Татарстана и погоны генерал-лейтенанта.
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