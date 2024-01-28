Вслед за главой полиции ХМАО пост может покинуть его ключевой зам. Инсайд

В ХМАО прочат отставку заместителю начальника окружного УМВД Лепе

29 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Отставку прочат замглавы УМВД ХМАО полковнику Сергею Лепе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вслед за главой полиции ХМАО Дамиром Сатретдиновым пост может покинуть и его ключевой зам Сергей Лепа. Инсайдеры URA.RU в силовых структурах сообщают, что он собирается написать заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением и закончить на этом свою карьеру в правоохранительных органах. «После того, как стало известно о повышении Сатретдинова, в главке рассчитывали, что Лепа как обычно останется исполнять его обязанности. Но он, похоже, не горит желанием и может просто уйти на гражданку. Однако многое будет зависеть от решения руководства МВД в Москве, куда Лепа отправился в командировку», — поделились инсайдеры. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о возможном уходе Сатретдинова с поста начальника полиции ХМАО. Ему прочат пост главы УМВД Татарстана и погоны генерал-лейтенанта.

Вслед за главой полиции ХМАО Дамиром Сатретдиновым пост может покинуть и его ключевой зам Сергей Лепа. Инсайдеры URA.RU в силовых структурах сообщают, что он собирается написать заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением и закончить на этом свою карьеру в правоохранительных органах. «После того, как стало известно о повышении Сатретдинова, в главке рассчитывали, что Лепа как обычно останется исполнять его обязанности. Но он, похоже, не горит желанием и может просто уйти на гражданку. Однако многое будет зависеть от решения руководства МВД в Москве, куда Лепа отправился в командировку», — поделились инсайдеры. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о возможном уходе Сатретдинова с поста начальника полиции ХМАО. Ему прочат пост главы УМВД Татарстана и погоны генерал-лейтенанта.