29 января 2024

SN: Байден готовится принять важнейшее решение за время президентства

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байдену предстоит принять одно из самых важных решений во время президентства Фото:

Президенту США Джо Байдену предстоит сложный выбор после удара по американской военной базе, расположенной на границе Сирии и Иордании. По информации Белого дома, ответственность за атаку несут группировки, находящиеся в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном.

«Джо Байдену предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений за время президентства. Если президент будет следовать „слишком жестко“, то это может разжечь пороховую бочку напряженности на Ближнем Востоке и привести к региональной войне, а если „слишком мягко“, то Байден потеряет поддержку избирателей, так как „марионетки“ Ирана продолжат свои атаки», — сообщает издание Sky News.

Американскую военную базу на севере Иордании атаковали беспилотники, во время чего погибли трое военнослужащих и пострадали 25 человек. В Белом доме заявили, что ответят на атаку против своих военных, но подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Президенту США Джо Байдену предстоит сложный выбор после удара по американской военной базе, расположенной на границе Сирии и Иордании. По информации Белого дома, ответственность за атаку несут группировки, находящиеся в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном. «Джо Байдену предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений за время президентства. Если президент будет следовать „слишком жестко“, то это может разжечь пороховую бочку напряженности на Ближнем Востоке и привести к региональной войне, а если „слишком мягко“, то Байден потеряет поддержку избирателей, так как „марионетки“ Ирана продолжат свои атаки», — сообщает издание Sky News. Американскую военную базу на севере Иордании атаковали беспилотники, во время чего погибли трое военнослужащих и пострадали 25 человек. В Белом доме заявили, что ответят на атаку против своих военных, но подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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