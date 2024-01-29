SN: Байден готовится принять важнейшее решение за время президентства

30 января 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Джо Байдену предстоит принять одно из самых важных решений во время президентства Фото: Official White House / Cameron Smith Президенту США Джо Байдену предстоит сложный выбор после удара по американской военной базе, расположенной на границе Сирии и Иордании. По информации Белого дома, ответственность за атаку несут группировки, находящиеся в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном. «Джо Байдену предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений за время президентства. Если президент будет следовать „слишком жестко“, то это может разжечь пороховую бочку напряженности на Ближнем Востоке и привести к региональной войне, а если „слишком мягко“, то Байден потеряет поддержку избирателей, так как „марионетки“ Ирана продолжат свои атаки», — сообщает издание Sky News . Американскую военную базу на севере Иордании атаковали беспилотники, во время чего погибли трое военнослужащих и пострадали 25 человек. В Белом доме заявили, что ответят на атаку против своих военных, но подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президенту США Джо Байдену предстоит сложный выбор после удара по американской военной базе, расположенной на границе Сирии и Иордании. По информации Белого дома, ответственность за атаку несут группировки, находящиеся в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном. «Джо Байдену предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений за время президентства. Если президент будет следовать „слишком жестко“, то это может разжечь пороховую бочку напряженности на Ближнем Востоке и привести к региональной войне, а если „слишком мягко“, то Байден потеряет поддержку избирателей, так как „марионетки“ Ирана продолжат свои атаки», — сообщает издание Sky News. Американскую военную базу на севере Иордании атаковали беспилотники, во время чего погибли трое военнослужащих и пострадали 25 человек. В Белом доме заявили, что ответят на атаку против своих военных, но подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.