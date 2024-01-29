Для россиян готовят единую систему родительского контроля

30 января 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Система расскажет, сколько времени ребенок проводит за телефоном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Правительстве РФ на рассмотрении находится предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), которую интегрируют в ведущие российские цифровые сервисы. Об этом сообщил источник в кабмине. «В Правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), интегрированной в ведущие российские цифровые сервисы — „ВКонтакте“, VK Play, Rutube, „Дзен“. Также в российские браузеры — „Яндекс.Браузер“, „Спутник“, „Атом“ и другие», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечает первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать информацию об интернет-активности ребенка и предоставлять ее родителю. Данные будут собираться в личном аккаунте родителя на «Госуслугах» или в самом приложении ВЕСРК на смартфоне. В 2024 году в российском законодательстве произойдет немало изменений. В частности, с 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Но ученикам разрешат звонить в экстренных случаях. Например, если есть угроза жизни или здоровью детей и работников школ.

В Правительстве РФ на рассмотрении находится предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), которую интегрируют в ведущие российские цифровые сервисы. Об этом сообщил источник в кабмине. «В Правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), интегрированной в ведущие российские цифровые сервисы — „ВКонтакте“, VK Play, Rutube, „Дзен“. Также в российские браузеры — „Яндекс.Браузер“, „Спутник“, „Атом“ и другие», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечает первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать информацию об интернет-активности ребенка и предоставлять ее родителю. Данные будут собираться в личном аккаунте родителя на «Госуслугах» или в самом приложении ВЕСРК на смартфоне. В 2024 году в российском законодательстве произойдет немало изменений. В частности, с 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Но ученикам разрешат звонить в экстренных случаях. Например, если есть угроза жизни или здоровью детей и работников школ.