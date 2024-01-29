29 января 2024

Для россиян готовят единую систему родительского контроля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, телефон, интернет, компьютерная игра, мальчик, ребенок, игра в телефоне, компьютерная безопасность
Система расскажет, сколько времени ребенок проводит за телефоном Фото:

В Правительстве РФ на рассмотрении находится предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), которую интегрируют в ведущие российские цифровые сервисы. Об этом сообщил источник в кабмине.

«В Правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), интегрированной в ведущие российские цифровые сервисы — „ВКонтакте“, VK Play, Rutube, „Дзен“. Также в российские браузеры — „Яндекс.Браузер“, „Спутник“, „Атом“ и другие», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Как отмечает первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать информацию об интернет-активности ребенка и предоставлять ее родителю. Данные будут собираться в личном аккаунте родителя на «Госуслугах» или в самом приложении ВЕСРК на смартфоне.

В 2024 году в российском законодательстве произойдет немало изменений. В частности, с 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Но ученикам разрешат звонить в экстренных случаях. Например, если есть угроза жизни или здоровью детей и работников школ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Правительстве РФ на рассмотрении находится предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), которую интегрируют в ведущие российские цифровые сервисы. Об этом сообщил источник в кабмине. «В Правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), интегрированной в ведущие российские цифровые сервисы — „ВКонтакте“, VK Play, Rutube, „Дзен“. Также в российские браузеры — „Яндекс.Браузер“, „Спутник“, „Атом“ и другие», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечает первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать информацию об интернет-активности ребенка и предоставлять ее родителю. Данные будут собираться в личном аккаунте родителя на «Госуслугах» или в самом приложении ВЕСРК на смартфоне. В 2024 году в российском законодательстве произойдет немало изменений. В частности, с 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Но ученикам разрешат звонить в экстренных случаях. Например, если есть угроза жизни или здоровью детей и работников школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...