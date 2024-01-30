В Челябинской области на карантин отправили 150 классов

В Челябинской области 150 классов из 47 школ перевели на дистанционное обучение из-за карантина по гриппу и ОРВИ. По данным на 29 января в еще одной школе на карантин переведены все ученики, сообщила URA.RU замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
«По состоянию на 29 января частично приостановлен учебный процесс. Переведены на дистанционное обучение одна школа и 150 классов 47 общеобразовательных учреждений», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.
В управлении отметили, что общий рост заболеваемости составил 9,4% за неделю. Среди школьников показатель выше — 20,9%, среди детей от трех до шести лет — 25,4%, а среди пациентов до трех лет — 16,7%. Заболеваемость взрослого населения при этом снизилась на 3,6%.
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