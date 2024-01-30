В Перми из-за съемок кино перекроют движение

Движение будет закрыто в тоннеле на ул. Дзержинского Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми движение машин и трамваев перекроют в тоннеле между улицами Дзержинского и Строителей. Это произойдет из-за съемок художественного фильма, сообщили в региональном минтрансе.

«С 22:30 1 февраля до 06:00 2 февраля кратковременно будет ограничено движение всех видов транспорта, включая трамвай, в тоннеле между улицами Дзержинского и Строителей. Ограничение движения связано с необходимостью проведения съемок художественного фильма», — сообщает министерство в Telegram.

В ведомстве отмечают, что объехать препятствие на авто можно через площадь Гайдара и ул. Локомотивную. Последних рейсов трамвая №3 вечером 1 февраля ждать не стоит.