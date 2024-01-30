30 января 2024

В Перми из-за съемок кино перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожные знаки, проезд запрещен, знак кирпич
Движение будет закрыто в тоннеле на ул. Дзержинского Фото:

В Перми движение машин и трамваев перекроют в тоннеле между улицами Дзержинского и Строителей. Это произойдет из-за съемок художественного фильма, сообщили в региональном минтрансе.

«С 22:30 1 февраля до 06:00 2 февраля кратковременно будет ограничено движение всех видов транспорта, включая трамвай, в тоннеле между улицами Дзержинского и Строителей. Ограничение движения связано с необходимостью проведения съемок художественного фильма», — сообщает министерство в Telegram.

В ведомстве отмечают, что объехать препятствие на авто можно через площадь Гайдара и ул. Локомотивную. Последних рейсов трамвая №3 вечером 1 февраля ждать не стоит.

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В Перми движение машин и трамваев перекроют в тоннеле между улицами Дзержинского и Строителей. Это произойдет из-за съемок художественного фильма, сообщили в региональном минтрансе. «С 22:30 1 февраля до 06:00 2 февраля кратковременно будет ограничено движение всех видов транспорта, включая трамвай, в тоннеле между улицами Дзержинского и Строителей. Ограничение движения связано с необходимостью проведения съемок художественного фильма», — сообщает министерство в Telegram. В ведомстве отмечают, что объехать препятствие на авто можно через площадь Гайдара и ул. Локомотивную. Последних рейсов трамвая №3 вечером 1 февраля ждать не стоит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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