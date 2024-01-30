30 января 2024

Пермские приставы отобрали у матери пять детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, силовик, фссп, судебный пристав, суд, федеральная служба судебных приставов
Органы опеки через суд добились изъятия детей у матери Фото:

В Перми судебные приставы забрали пятерых детей у матери. Одной из причин такого решения стали антисанитарные условия, в которых проживала семья.

«Женщину не особо беспокоили жизнь и здоровье ребят, при том, что одна из ее дочерей является инвалидом. В квартире, где проживали мать с детьми царила ужасающая антисанитария, ползали тараканы, отсутствовала необходимая мебель и нормальное питание. Было решено поместить несовершеннолетних детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — в пресс-службе регионального УФССП.

Уточняется, что детям 7, 9, 11, 12 и 14 лет. Они не ходили в школу и совершали преступления. Из-за этих обстоятельств органы опеки обратились в суд, который решил, что детей необходимо защитить от неблагополучия и забрать из семьи. Сначала женщина сопротивлялась, но потом помогла судебным приставам собрать вещи ребят. У нее еще есть шанс доказать в суде, что она может воспитывать детей и вернуть их в семью, отметили в пресс-службе ведомства.

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В Перми судебные приставы забрали пятерых детей у матери. Одной из причин такого решения стали антисанитарные условия, в которых проживала семья. «Женщину не особо беспокоили жизнь и здоровье ребят, при том, что одна из ее дочерей является инвалидом. В квартире, где проживали мать с детьми царила ужасающая антисанитария, ползали тараканы, отсутствовала необходимая мебель и нормальное питание. Было решено поместить несовершеннолетних детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — в пресс-службе регионального УФССП. Уточняется, что детям 7, 9, 11, 12 и 14 лет. Они не ходили в школу и совершали преступления. Из-за этих обстоятельств органы опеки обратились в суд, который решил, что детей необходимо защитить от неблагополучия и забрать из семьи. Сначала женщина сопротивлялась, но потом помогла судебным приставам собрать вещи ребят. У нее еще есть шанс доказать в суде, что она может воспитывать детей и вернуть их в семью, отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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