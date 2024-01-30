Пермские приставы отобрали у матери пять детей

Органы опеки через суд добились изъятия детей у матери Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми судебные приставы забрали пятерых детей у матери. Одной из причин такого решения стали антисанитарные условия, в которых проживала семья.

«Женщину не особо беспокоили жизнь и здоровье ребят, при том, что одна из ее дочерей является инвалидом. В квартире, где проживали мать с детьми царила ужасающая антисанитария, ползали тараканы, отсутствовала необходимая мебель и нормальное питание. Было решено поместить несовершеннолетних детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — в пресс-службе регионального УФССП.

Уточняется, что детям 7, 9, 11, 12 и 14 лет. Они не ходили в школу и совершали преступления. Из-за этих обстоятельств органы опеки обратились в суд, который решил, что детей необходимо защитить от неблагополучия и забрать из семьи. Сначала женщина сопротивлялась, но потом помогла судебным приставам собрать вещи ребят. У нее еще есть шанс доказать в суде, что она может воспитывать детей и вернуть их в семью, отметили в пресс-службе ведомства.