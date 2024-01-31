Лавров назвал «мирную формулу Зеленского» ультиматумом России

«Формула Зеленского» — это просто ультиматум России, что является очевидным фактом для всего мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую „формулу Зеленского“. <…> Они пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования», — сказал Лавров в выступлении на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС. По его мнению, этот вариант является ультиматумом России.
На этом выступлении Лавров упомянул про опасность дестабилизации Ближнего Востока. Он отметил, что риск еще большей дестабилизации на Ближнем Востоке реален.
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