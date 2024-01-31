Лавров заявил о риске дестабилизации большего пространства на Ближнем Востоке

На сегодняшний день существует опасность дестабилизации Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Существует реальная опасность дестабилизации гораздо большего пространства в этом важном регионе мира», — отметил министр. Информацию передает ТАСС. Ранее URA.RU в своем материале собрало подробную информацию о развитии ситуации в этом регионе.
Ситуация на Дальнем Востоке ничуть не лучше. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил попытки «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке. Он отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край.
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