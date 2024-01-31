Лавров заявил о риске дестабилизации большего пространства на Ближнем Востоке

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Президент России Владимир Путин и президент Камеруна Поль Бийя на двусторонней встрече. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров выступил в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве Фото:

На сегодняшний день существует опасность дестабилизации Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Существует реальная опасность дестабилизации гораздо большего пространства в этом важном регионе мира», — отметил министр. Информацию передает ТАСС. Ранее URA.RU в своем материале собрало подробную информацию о развитии ситуации в этом регионе.

Ситуация на Дальнем Востоке ничуть не лучше. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил попытки «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке. Он отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край.

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На сегодняшний день существует опасность дестабилизации Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Существует реальная опасность дестабилизации гораздо большего пространства в этом важном регионе мира», — отметил министр. Информацию передает ТАСС. Ранее URA.RU в своем материале собрало подробную информацию о развитии ситуации в этом регионе. Ситуация на Дальнем Востоке ничуть не лучше. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил попытки «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке. Он отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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