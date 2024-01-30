В Ханты-Мансийске сотрудники МЧС спасли из пожара трех человек

В многоквартирном доме Ханты-Мансийска произошел пожар. Спасатели эвакуировали трех человек из горящего здания. Информацию о происшествии опубликовали в официальном telegram-канале МЧС Югры.
«В 8:01 диспетчеру поступило сообщение о возгорании в многоквартирном деревянном 2-этажном доме по ул. Пионерской. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту через 4 минуты, наблюдалось плотное задымление в 1 подъезде. В ходе разведки пожарные с помощью СИЗОД вывели из здания 3 человек», — сообщили на канале ведомства.
В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники и 33 человека. Возгорание полностью ликвидировали через 50 минут после поступления сообщения в диспетчерскую.
Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Снежном Сургутского района (ХМАО) пожар уничтожил жилой деревянный коттедж. Предварительно, причина возгорания — нарушение правил использования электроприборов.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.