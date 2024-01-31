Археологи запретили «Бруснике» застраивать участок за Макаровским мостом в Екатеринбурге

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выявило культурный слой на участке в пределах улиц Папанина и Челюскинцев в Екатеринбурге, который планировала застроить «Брусника», и запретило вести земляные работы. Заключение опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Экспертизой установлено, что в границах участка [Папанина — Челюскинцев] площадью 6,4 тысячи кв. метров обнаружен объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой … площадью 2 тысячи кв. метров. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ невозможно (отрицательное заключение)», — говорится в документе.
На участке, о котором идет речь, «Брусника» планирует возвести жилые дома разной этажности. Общая площадь жилой застройки составляет 287,6 тысячи кв. метров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Брусники». Там ответили, что в апреле организуют археологическое исследование площадки, все работы намерены закончить к июню.
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