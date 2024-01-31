В Березниках поймали мародерствующих в расселенных домах

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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, полиция, дпс
Полицейские задержали преступников и отдали под суд Фото:

Двух жителей Березников Пермского края осудили за кражу из расселенного аварийного дома. Как рассказали в суде, в пустующую квартиру мародеры проникли весной 2022 года.

«В апреле 2022 года действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор на совершение тайного хищения имущества с незаконным проникновением в пустующую квартиру в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Преступники открыли двери, проникли в квартиру и похитили из прихожей имущество, принадлежащее потерпевшему. Владельцу причинен значительный материальный ущерб», — говорится на сайте городского суда Березников.

В январе 2024 года обоих мародеров осудили к лишению свободы. Одного на 3,5 года, второго на 2,5 года. Ранее URA.RU рассказывало, что злоумышленники похитили мебель, двери и другие вещи из расселенного дома в Перми.

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Двух жителей Березников Пермского края осудили за кражу из расселенного аварийного дома. Как рассказали в суде, в пустующую квартиру мародеры проникли весной 2022 года. «В апреле 2022 года действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор на совершение тайного хищения имущества с незаконным проникновением в пустующую квартиру в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Преступники открыли двери, проникли в квартиру и похитили из прихожей имущество, принадлежащее потерпевшему. Владельцу причинен значительный материальный ущерб», — говорится на сайте городского суда Березников. В январе 2024 года обоих мародеров осудили к лишению свободы. Одного на 3,5 года, второго на 2,5 года. Ранее URA.RU рассказывало, что злоумышленники похитили мебель, двери и другие вещи из расселенного дома в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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