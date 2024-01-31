В Березниках поймали мародерствующих в расселенных домах

Полицейские задержали преступников и отдали под суд Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Двух жителей Березников Пермского края осудили за кражу из расселенного аварийного дома. Как рассказали в суде, в пустующую квартиру мародеры проникли весной 2022 года.

«В апреле 2022 года действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор на совершение тайного хищения имущества с незаконным проникновением в пустующую квартиру в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Преступники открыли двери, проникли в квартиру и похитили из прихожей имущество, принадлежащее потерпевшему. Владельцу причинен значительный материальный ущерб», — говорится на сайте городского суда Березников.

В январе 2024 года обоих мародеров осудили к лишению свободы. Одного на 3,5 года, второго на 2,5 года. Ранее URA.RU рассказывало, что злоумышленники похитили мебель, двери и другие вещи из расселенного дома в Перми.