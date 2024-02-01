«РВ»: войска РФ проломили оборону ВСУ на купянском направлении

Армия России проломила оборону ВСУ на Купянском-Лиманском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» выбили украинских военных с опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 километров, сообщили военкоры «Русской весны».
«На Купянском-Лиманском направлении подразделения группировки войск „Запад“ в ожесточенных боях выбили ВСУ с ряда опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 км, приблизившись к Тернам и Ямполевки», — написали военкоры в telegram-канале.
Положение Армии России также улучшилось на краснолиманском и донецком направлениях. На первом ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника, а на втором были заняты более выгодные позиции.
URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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