01 февраля 2024

«РВ»: войска РФ проломили оборону ВСУ на купянском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, разведчик, разведка, спецназ, сво, stock
Войска ВС РФ приблизились к Тернам и Ямполевке Фото:

Армия России проломила оборону ВСУ на Купянском-Лиманском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» выбили украинских военных с опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 километров, сообщили военкоры «Русской весны».

«На Купянском-Лиманском направлении подразделения группировки войск „Запад“ в ожесточенных боях выбили ВСУ с ряда опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 км, приблизившись к Тернам и Ямполевки», — написали военкоры в telegram-канале.

Положение Армии России также улучшилось на краснолиманском и донецком направлениях. На первом ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника, а на втором были заняты более выгодные позиции.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Армия России проломила оборону ВСУ на Купянском-Лиманском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» выбили украинских военных с опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 километров, сообщили военкоры «Русской весны». «На Купянском-Лиманском направлении подразделения группировки войск „Запад“ в ожесточенных боях выбили ВСУ с ряда опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 км, приблизившись к Тернам и Ямполевки», — написали военкоры в telegram-канале. Положение Армии России также улучшилось на краснолиманском и донецком направлениях. На первом ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника, а на втором были заняты более выгодные позиции. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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