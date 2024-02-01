ВС РФ улучшили положение на переднем крае по двум направлениям

01 февраля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

На Донецком направлении при атаках ВС РФ армия Киева потеряла более 210 военных Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На краснолиманском и конецком направлениях ВС РФ улучшили свое положение. При этом потери ВСУ составили свыше 210 военных. Об этом сообщает Минобороны России. «На краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство . Также на донецком направлении были заняты более выгодные позиции. Отмечается, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов в ДНР И ЛНР. При этом потери украинской армии составили свыше 290 бойцов. Также было уничтожено две бронемашины, танк и американская самоходная артиллерийская установка «Paladin». На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск поразили скопления живой силы и техники некоторых бригад армии Киева в районах населенных пунктов Клещеевка, Белогоровка и Курдюмовка. Кроме того, ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп противника в Новомихайловке, Красном и Георгиевке. При этом украинские войска потеряли более 210 бойцов, шесть автомобилей и три бронемашины. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России в районе села Опытного на авдеевском направлении заняла более выгодные позиции. Он отметил, что противник снизил количество атак. При этом на краснолиманском направлении ВСУ пытались разведать позиции российской армии не менее четырех раз за сутки, но ВС РФ отбросили противника на исходные точки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На краснолиманском и конецком направлениях ВС РФ улучшили свое положение. При этом потери ВСУ составили свыше 210 военных. Об этом сообщает Минобороны России. «На краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство. Также на донецком направлении были заняты более выгодные позиции. Отмечается, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов в ДНР И ЛНР. При этом потери украинской армии составили свыше 290 бойцов. Также было уничтожено две бронемашины, танк и американская самоходная артиллерийская установка «Paladin». На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск поразили скопления живой силы и техники некоторых бригад армии Киева в районах населенных пунктов Клещеевка, Белогоровка и Курдюмовка. Кроме того, ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп противника в Новомихайловке, Красном и Георгиевке. При этом украинские войска потеряли более 210 бойцов, шесть автомобилей и три бронемашины. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России в районе села Опытного на авдеевском направлении заняла более выгодные позиции. Он отметил, что противник снизил количество атак. При этом на краснолиманском направлении ВСУ пытались разведать позиции российской армии не менее четырех раз за сутки, но ВС РФ отбросили противника на исходные точки.