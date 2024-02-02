02 февраля 2024

Минюст впервые присудил статус иноагента за пропаганду ЛГБТ*

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Иноагент Чимаров ранее выступал против СВО Фото:
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Иноагенты РФ

Впервые статус иноагента присудили за пропаганду ЛГБТ-отношений (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) активисту Михаилу Чимарову. Об этом говорится в распоряжении Минюста о внесении новых лиц в число иностранных агентов.

«Михаил Чимаров выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений», — указано в распоряжении на сайте Минюста.

Реестр иноагентов также пополнили — правозащитник Олег Орлов, новосибирский депутат Антон Картавин, директор реорганизованного фонда «Викимедиа.ру» психолог Станислав Козловский, историк Никита Соколов и журналист Сергей Степанов. По данным министерства, за границей проживает только Степанов.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ.

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Впервые статус иноагента присудили за пропаганду ЛГБТ-отношений (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) активисту Михаилу Чимарову. Об этом говорится в распоряжении Минюста о внесении новых лиц в число иностранных агентов. «Михаил Чимаров выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений», — указано в распоряжении на сайте Минюста. Реестр иноагентов также пополнили — правозащитник Олег Орлов, новосибирский депутат Антон Картавин, директор реорганизованного фонда «Викимедиа.ру» психолог Станислав Козловский, историк Никита Соколов и журналист Сергей Степанов. По данным министерства, за границей проживает только Степанов. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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