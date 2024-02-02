Минюст впервые присудил статус иноагента за пропаганду ЛГБТ*

Впервые статус иноагента присудили за пропаганду ЛГБТ-отношений (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) активисту Михаилу Чимарову. Об этом говорится в распоряжении Минюста о внесении новых лиц в число иностранных агентов.
«Михаил Чимаров выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений», — указано в распоряжении на сайте
Реестр иноагентов также пополнили — правозащитник Олег Орлов, новосибирский депутат Антон Картавин, директор реорганизованного фонда «Викимедиа.ру» психолог Станислав Козловский, историк Никита Соколов и журналист Сергей Степанов. По данным министерства, за границей проживает только Степанов.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ.
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