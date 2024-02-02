Общество Минюст впервые присудил статус иноагента за пропаганду ЛГБТ* 03 февраля 2024 в 00:15 Размер текста - 17 + Иноагент Чимаров ранее выступал против СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Впервые статус иноагента присудили за пропаганду ЛГБТ-отношений (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) активисту Михаилу Чимарову. Об этом говорится в распоряжении Минюста о внесении новых лиц в число иностранных агентов. «Михаил Чимаров выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений», — указано в распоряжении на сайте Минюста . Реестр иноагентов также пополнили — правозащитник Олег Орлов, новосибирский депутат Антон Картавин, директор реорганизованного фонда «Викимедиа.ру» психолог Станислав Козловский, историк Никита Соколов и журналист Сергей Степанов. По данным министерства, за границей проживает только Степанов. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ. Впервые статус иноагента присудили за пропаганду ЛГБТ-отношений (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) активисту Михаилу Чимарову. Об этом говорится в распоряжении Минюста о внесении новых лиц в число иностранных агентов. «Михаил Чимаров выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений», — указано в распоряжении на сайте Минюста. Реестр иноагентов также пополнили — правозащитник Олег Орлов, новосибирский депутат Антон Картавин, директор реорганизованного фонда «Викимедиа.ру» психолог Станислав Козловский, историк Никита Соколов и журналист Сергей Степанов. По данным министерства, за границей проживает только Степанов. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям